CCE preocupado por alta incidencia delictiva en Rosarito

ROSARITO, Baja California(GH)

Algo no está funcionando y se tiene que cambiar, puntualizó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Rosarito, (CCE), Rafael Crosthwaite, al destacar los altos índices de incidencia delictiva que hay en Rosarito.



Dijo que algunas de las estrategias implementadas para garantizar seguridad no están funcionando, porque los delitos en esta localidad han puesto los semáforos en rojo, alertando sobre la necesidad de insistir para que estos disminuyan.



Crosthwaite Reyes expuso que ha habido acercamiento con las autoridades municipales, pues el sector empresarial tiene toda la intención de coadyuvar para poder solucionar el problema.



Consideró que los empresarios solicitaron desde un principio la presencia de efectivos del Ejército en las calles, porque ofrece a la ciudadanía ese sentimiento de seguridad, pero aún se esperan resultados.



Asimismo, dio a conocer que a diferencia de Tijuana en Rosarito no se tiene reporte de “cobro de piso” por parte del crimen organizado, sin embargo, no se puede dejar de lado el famoso “efecto cucaracha”, por las colindancias.



Añadió que sostendrá en unos días una reunión con la alcaldesa Mirna Rincón, precisamente para tratar temas de seguridad.