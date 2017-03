Promueven pagar sólo tarifa oficial

TIJUANA, Baja California(GH)

Ya comenzaron a manifestarse los estudiantes de la Universidad de Autónoma de Baja California (UABC) campus Tijuana en contra del cobro de las tarifas no oficiales del transporte público.



“Estamos invitando a los compañeros, a los alumnos, para que paguen justo la cantidad de la tarifa de estudiantes”, expresó Yarazeth Ocava, estudiante de la Facultad de Derecho.



Esta manifestación se realizó a la altura del puente de UABC, mismo que diferentes transportistas utilizan como sitio.



Ahí los iniciadores de esta acción estuvieron cambiando billetes de alta denominación para que sus compañeros solo pagaran 5 pesos con credencial en el camión y 12 pesos en el taxi, tarifas oficiales según las autoridades del XXII Ayuntamiento.



“No quieren cambiar su postura, quieren seguir cobrando lo que ellos están imponiendo”, dijo Yarazeth Ocava sobre los choferes de transporte público.



Apoyan campaña

“Me parece correcto, porque muchas veces la gente no sabe y como nos dicen ‘paga esa cantidad’, pues lo hacemos. Es bueno que den esta información, que la gente conozca cuánta cantidad debería pagar”, opinó sobre esta campaña Luis Ángel López Méndez, estudiante de la Facultad de Contaduría, quien gasta semanalmente 250 pesos en el transporte.



Y agregó que si la comunidad estaba pagando las tarifas no oficiales de 7 y 14 pesos es porque “algunos se estaban dejando llevar para que el chofer no los agrediera”.