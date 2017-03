Persisten en 50 colonias fallas en la recolección

TIJUANA, Baja California(GH)

A casi cuatro meses de haber iniciado la administración municipal cerca de 50 colonias continúan con problemas de recolección de basura, a pesar de haberse gastado 4.5 millones de pesos en la renta de camiones.



Regidores de oposición, expertos en la materia y ciudadanos concuerdan que los trabajos deben acelerarse debido a que está convirtiéndose en un problema de salud pública.



“Según ellos iban a poner camiones nuevos pero no han puesto nada, porque están los mismos camiones feos”, dijo la señora Sandra Luz.



“Animales buscan comida ahí y lo desparraman en la calle, puede ser un problema de salud pública grave”, manifestó José Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental.



Funciona menos de la mitad

Actualmente el 22 Ayuntamiento de Tijuana trabaja con el 44.7% de las unidades para recoger los residuos domésticos en las 9 delegaciones del Municipio.



El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Alejandro Lomelín Clapera, informó que de las 134 unidades recolectoras funcionan solamente 60.



Las restantes necesitan reparaciones costosas que oscilan entre los 100 mil y 500 mil pesos.



“Podemos repararlas pero las unidades están muy viejitas; si le compones una cosa, se les descompone otra, entonces es tirar el dinero, no vale la pena”, expresó.



El funcionario indicó que las zonas afectadas son hacia el área de La Presa, Zona Este y demarcaciones periféricas de difícil acceso en donde los camiones pueden resbalar poniendo en resigo la unidad y a los operadores.



Para hacerle frente a esta situación, durante dos meses rentaron ocho camiones con capacidad entre 18 y 30 metros cúbicos, a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y a la Compañía Mexicana de la Industria de la Construcción de Ensenada (Comice) por 4.5 millones de pesos.



Pidió a la ciudadanía paciencia asegurando que trabajan para resolver el tema, esperando que para el mes de mayo estén regularizando la situación, abasteciendo a la ciudad en un 98%.



Reveló que con anterioridad habían previsto la renta de camiones, sin embargo ahora están viendo la opción de una mezcla de arrendamiento y compra, tema del cual informarán en próximas semanas.



Quejas constantes

Por su parte, la regidora Julieta Aguilera Castro señaló que diariamente recibe quejas ciudadanas mismas que pasa a la Dirección de Servicios Públicos y a la Secretaría de Gobierno Municipal para ser atendidas en la brevedad posible.



Hizo un llamado a la población molesta a que no empeore el problema aventando sus bolsas de basura en las calles, situación que genera más contaminación.



“Yo entiendo el coraje de la gente, por mi casa también se tarda en pasar la basura, pero trato de tener un tambo y lo meto porque aparte me lo roban si lo dejo afuera. No voy a hacer más grande el problema”, opinó.



Afirmó que los regidores insisten al alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro que se lleven a cabo trabajos de manera eficaz y lo mas rápido posible.



Mientras que el legislador Manuel Rodríguez Monárrez consideró que el objetivo de generar crisis en el rubro es para después llevar acabo la adjudicación directa de los servicios necesarios.



“Tenemos los ojos puestos en la Dirección de Adjudicaciones de Oficial Mayor, buscando que en esa área se transparente todo tipo de licitaciones y contrataciones directas”, declaró.



Agregó que el rentar camiones durante toda la administración es un esquema de privatización aunque lo disfracen de arrendamiento.



De acuerdo con un presupuesto realizado en un taller mecánico, expuso, con 4 millones de pesos pueden arreglar 25 unidades descompuestas cuyos principales problemas son con el embrague y motor.



José Zavala Álvarez consideró que el problema deriva en el traslado de la misma, debido a que el relleno sanitario con el que cuenta la ciudad está muy retirado, y en los traslados sin estaciones de transferencia los camiones viajan de 2 a 3 horas, tiempo en el que están fuera de ruta.



Asimismo que existen aproximadamente cerca de 150 fraccionamientos que no han sido entregados al Ayuntamiento, lugares en donde la recolección es privada y muchas veces los que prestan el servicio depositan los desechos en barrancos, taludes o cañones, generando hasta 500 tiraderos clandestinos en la ciudad.



‘Un mal servicio’

La ciudadanía concuerda en que desde que ingresó la presente administración el servicio ha presentado irregularidades, tardando entre dos y tres semanas para acudir por los desechos.



“En Valle de las Palmas está muy mal el servicio, ahorita ya tienen muchísimo que no van, es un foco de infección”, expresó la señora Bertha Alicia.



Inclusive declaró que algunos vecinos queman la basura porque es demasiada la que se acumula.



“Ya tiene como dos semanas que no pasan, y si pasas por ahí toda la colonia está llena con sus tambos de basura”, manifestó la señora Sandra Luz, residente de la colonia Rinconada del Nido de las Águilas.



Colonos de la demarcación Praderas del Sol, debido a la demora del servicio, han decidido enviar un escrito al Alcalde y a la delegación correspondiente, para que tomen cartas en el asunto, dijo el ama de casa Sugey.



Plan de Desarrollo Municipal

De acuerdo al Plan Desarrollo Municipal del 22 Ayuntamiento de Tijuana, la recolección de la basura se da en un 94%, generando residuos de mil 500 toneladas diarias.



La mayor generación de residuos se concentra en las delegaciones La Presa, La Presa Este y San Antonio de los Buenos.



Hasta el año 2015, el número de tiraderos a cielo abierto localizados en el Municipio era de 543, entre residuos sólidos urbanos y especiales.