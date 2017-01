Jóvenes amenazan escuelas en redes sociales

ENSENADA, Baja California(GH)

Luego del incidente suscitado en una escuela de Monterrey donde un menor le disparó a sus compañeros, la Directora de Prevención al Delito en Ensenada, Marisela Luna Sánchez, declaró que en Ensenada han detectado tres casos de grupos de jóvenes que a través de las redes sociales amenazaron con violentar sus escuelas.



“Hemos tenido tres casos y se han atenido a través de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública para vincular la información y poder detectar quiénes son y qué origen tienen para que no se corra ningún riesgo, lo que se ha encontrado es que básicamente son bromas de jóvenes que les parece una gracia, aún así intervenimos para manifestarles que no es un juego y no se vale que intimiden a las demás personas”, puntualizó.



En ese sentido, la funcionaria informó que en los últimos años se ha estado reforzando el operativo mochila, ya que de 2014 a 2016 hubo 250 operativos, beneficiando a 67 mil 894 jóvenes.



Mencionó que hubo una maestra de secundaria que realizó un experimento, convocó a todos los padres de familia a una reunión, le pidió a los alumnos que dejarán sus mochilas encima de los pupitres y cuando los padres ingresaron al salón les pidió que identificaran la mochila de sus hijos, sin embargo, de 38 padres solamente siete reconocieron la mochila.



“Si no sabemos cuál es la mochila de nuestros hijos mucho menos vamos a saber que contiene en su interior, es lamentable, los operativos mochila surgieron en el 2001 y en ese entonces hubo algunos padres de familia que consideraban que no era justo para los derechos humanos, pero la comunidad poco a poco se ha ido dando cuenta de las bondades del programa”, indicó.



Marisela Luna señaló que en los operativos han encontrado armas de juguete, pistolas de daros o postas, que pueden ser indicio de un comportamiento negativo en el alumno, asimismo, armas blancas y drogas en bolsas de plástico o escondidas en los útiles escolares.



“La violencia la estamos viviendo en todos los ámbitos, nosotros atendemos a la comunidad estudiantil y buscamos que vayan los padres de familia, sin embargo en algunas ocasiones por su situación laboral no participan”, lamentó.