Reabrirán tres estaciones de policía

ENSENADA, Baja California(GH)

Luego de haber permanecido cerradas varios años, nuevamente se pondrán en marcha tres estaciones de policía con el fin de disminuir los índices delictivos, informó el Director de Seguridad Pública Municipal, Emilio Camarena Castillo.



El funcionario comentó que a pesar de contar con la infraestructura necesaria, las estaciones de Oriente, Loma Linda y Maneadero no estaban operando debido a la falta de servicios como agua y electricidad, sin embargo, se está buscando la manera de dejarlas en óptimas condiciones y gestionar el personal necesario.



“Necesitamos cinco médicos y cinco jueces calificadores para poder cubrir los tres turnos, estamos muy pendientes de esto para que puedan funcionar nuevamente y dar mejor vigilancia”, declaró.



No obstante, el Director reconoció que actualmente en el Municipio hay un déficit de alrededor de 600 elementos y 120 patrullas que están fuera de servicio.



En ese sentido, de acuerdo a cifras del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), en 2016 hubo incrementos del 67% en robos a comercio, 42% en homicidios y 36% en robo de vehículos, en comparación con el año anterior.



“La falta de personal y la falta de equipamiento que no se atendió en los últimos años, ha generado que la incidencia se haya ido para arriba, sin embargo es a nivel estatal, no somos la única ciudad que así lo refleja”, argumentó el subdirector operativo de la policía, Jesús Luna Lezama,



Por otra parte, expuso que en las delegaciones cercanas a la zona urbana como la de la Ruta del Vino se está trabajando en implementar un nuevo modelo de jornadas de trabajo para optimizar el trabajo de los oficiales



“Hay delegaciones que por muchos años han permanecido con un horario de 24 horas de trabajo por 48 de descanso, sin embargo, todos los humanos tenemos un horario cronológico y el cuerpo nos exige descansar, es por eso que en algunas delegaciones se modificará la jornada a 12 horas de trabajo por 24 de descanso para que los policías puedan rendir mejor”; explicó.