Preocupa a Canacintra aumentos por 'gasolinazo'

ENSENADA, Baja California(GH)

Con un llamado a empresas, Gobierno y sociedad, para sacar adelante al Municipio, Estado y al País, inició Jorge Cortés Ríos su tercer periodo como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, delegación Ensenada (Canacintra).



Luego de agradecer al consejo directivo trabajar unidos frente al gran reto que enfrenta la industria, Cortés Ríos se refirió al clima adverso por el incremento del 20% al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que impacta el precio de la gasolina y el resto de los combustibles.



Asimismo, comentó que la tarifa de electricidad registró un alza de entre 2 y 5% para el sector industrial, 5 y 7%, para el comercio y casi 7% para uso doméstico de alto consumo, señaló.



“No se quedaron atrás las tarifas del peaje que en términos generales se incrementaron 10%, sin que el transporte de mercancías e insumos tenga otra opción para disminuir los costos debido a las restricciones en la carretera libre Tecate-Ensenada”, refirió.



Apenas el 19 de enero pasado la Comisión Reguladora de Energía anunció un incremento de 17 y 39% en el gas LP, con relación al 2016, apuntó, lo que significa un costo de 20.15 pesos por kilo de este energético, lo que impacta negativamente a la industria.



El presidente de Canacintra manifestó que en el ámbito estatal las cosas no son mejores.



“El problema del agua, la falta de infraestructura e inversión nos mantiene en una franca desventaja frente al resto de la entidad y del País”, dijo.



No obstante, recordó que el Gobierno del Estado ha venido hablando desde el principio de la administración de grandes obras como el aeropuerto, puerto, ferrocarril y las desaladoras.



“Sí, estamos de acuerdo, pero primero hay que terminar de habilitar Aeropuerto de El Ciprés para la aviación civil y eliminar la incertidumbre de que cualquier fin de semana los militares nos cancelen su uso a los particulares”, apuntó Cortés Ríos.



Subrayó que el sector industrial está a favor del ferrocarril y la modernización del puerto de El Sauzal, pero primero hay que terminar el libramiento, el resto de las obras inconclusas y mejorar la movilidad urbana.



“Urge resolver el problema del agua, pero no solo el suministro, sino también la modernización de la red de almacenamiento y distribución”, destacó.



Dijo que es necesario conocer el contenido del plan hídrico y contar con una visión integral del problema, con acento local, pero con alcance estatal, con sentido social y sustento económico, no solo para eventuales operadores privados, sino para fomentar la competitividad económica del municipio y del estado.



En el ámbito municipal las cosas no son mejores, advirtió el dirigente, debido a la ineficiencia registrada en gobiernos pasados.



“Hemos tenido dos trienios perdidos, que sumados a los rezagos que ya veníamos arrastrando, explican nuestra dramática situación en materia de servicios y obras públicas”, expresó.



Pidió al Presidente Municipal no dejar espacios a la indolencia, ineficiencia y a la corrupción y hacer ver los resultados en el corto plazo de la reingeniería administrativa y financiera a que se comprometió.



“Urge que el gobierno en todos sus ámbitos y los legisladores locales y federales, abandonen sus excesos, moderen sus privilegios, y tomen plena consciencia de trabajar al lado de la sociedad a la que se comprometieron a servir”, puntualizó.