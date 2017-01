TIJUANA, Baja California(GH)

El incremento irregular a la tarifa de transporte público por parte de algunos choferes está siendo combatido desde la Administración Municipal con multas, aseguró el alcalde, Juan Manuel Gastélum Buenrostro.En entrevista con FRONTERA, el Primer Edil afirmó que quien cobre de más a los usuarios será sancionado, y “a ver quién se cansa primero”.Gastélum Buenrostro subrayó que el Ayuntamiento no ha autorizado la tarifa de transporte público, pero no descartó que así suceda.En los escasos dos meses de su administración se han aplicado más de mil 300 multas por cobro excesivo en las tarifas, apuntó.En agosto el Ayuntamiento de Tijuana contempla arrancar el programa piloto para ofrecer transporte gratuito a estudiantes, detalló Gastélum Buenrostro.Refirió que el proyecto fue una promesa de campaña, el cual, en un principio ofrecerá transporte sin costo a estudiantes y en una segunda etapa a personas de la tercera edad.El programa será solventado a través de la recaudación del Impuesto Predial, y aunque aún no se define la inversión, especificó que se entregarán vales a los alumnos que comprueben que requieren el servicio.Durante la conversación que sostuvo con personal del área Editorial, el Alcalde abordó también la problemática en servios públicos y las finanzas del Municipio, además de fijar su postura en cuanto a las manifestaciones que se han registrado recientemente en la ciudad y que han llegado hasta Palacio Municipal.Al inicio de la administración hubo señalamientos porque no recibieron la información completa del anterior Ayuntamiento, ¿en este momento cómo se encuentra este aspecto de la administración pública?Juan Manuel Gastélum Buenrostro (JMGB): No nos fue entregada la información que fue solicitada. También debo entender que el funcionario no es lo único que tiene que estar haciendo en esos 90 días de estar dando información, y máxime en la administración pasada que no se distinguieron por la transparencia.Específicamente, ¿de qué dependencia, qué tipo de información no se entregó?JMGB: De todo tipo, principalmente de Tesorería. Tesorería no nos entregó y luego para el colmo el señor se enojó cuando se hizo público y nos dijo que ahí estaba el recurso, pero que estaba etiquetado. Tuvimos problemas, afortunadamente el Sindicato, con el titular Manuel Ocegueda, nos respaldó en el sentido de decir: No me pagues el día que estás obligado, pero págame a la brevedad posible.Aunado a ello, problemáticas como dos meses al Issstecali de no pagársele. Ya tenemos el requerimiento de Issstecali, tenemos que proceder.En ese proceso de transición y falta de información también se presentó el proyecto de Ley de Ingresos el cual contemplaba aumentos al Alumbrado Público, Predial, ¿no fue un riesgo político asumir esta Ley de Ingresos cuando está aceptando que la información era parcial?JMGB: La administración pasada presenta la Ley de Ingresos, nosotros tenemos diez días para defenderla ante el Congreso. Cuando nosotros fuimos no entendimos que estuviera mal. El predial no hay una tasa que incremente el impuesto. El año pasado se tomó en base a los valores catastrales de 2011, en 2017 se toma en base al valor catastral de 2012, ahí podrá ver el ciudadano una diferencia. Si la Comisión Municipal de Valuación, que no es del Ayuntamiento sino de colegios de ingenieros y arquitectos, determinó que en 2012 la propiedad valía 100 pesos ahora vale 110 pesos. La tasa de mismo impuesto se calcula sobre el nuevo valor.En los aumentos explica que el Predial es por las unidades de valuación, pero en el caso del alumbrado público, parquímetros, pases médico, sí es facultad del Ayuntamiento, ¿por qué estos aumentos? En el caso del alumbrado ya hay un proyecto para el tema.JMGB: Es muy posible que próximamente salgamos a licitación, transparente, que se sepa quién le quiere entrar. Previo a la entrada a la función pública, me di a la tarea de convocar a las distintas empresas que manejan con experiencia de éxito. En base en eso y que se autorizó el incremento de 56 centavos, que en los dos meses son 16 pesos, consideramos que con eso nos va a dar una viabilidad de entrarle al tema.Actualmente con lo que se cobra del Impuesto de Alumbrado Público, el Gobierno Municipal sigue poniendo alrededor de 40 millones de pesos más por mes. El impuesto le permitirá al Gobierno Municipal ya nada más pagar al rededor de 11 millones de pesos más. Si la gente no quiere pagar el impuesto, no tendremos lámparas, no tendremos luz.¿Y el caso de los parquímetros?JMGB: Misma Canaco, los integrantes del comercio nos dicen: Oye aquí en frente viene y se me estacionan y ya no me dan chance de que pueda llegar alguien a estacionarse y me pueda comprar. Dos, los estacionamientos privados cuánto cobran, 25 pesos la media hora o 50 pesos la hora. Tengo entendido que en la Ley de Ingresos se subió a 12 pesos la hora (de los parquímetros). El que llegue en vehículo si se quiere estacionar que sea no para que venga y deje el vehículo y se vaya y perjudique al comerciante, porque al perjudicar al comerciante la rueda de la economía deja da dar vueltecitas.¿En el caso del Pase Médico?JMGB: Se estuvo empleando por aquellos que estaban sujetos al Programa de Cruce Fronterizo Médico, Industrial, Inversionista, Turístico y había 700 registrados. 700 usuarios pagando religiosamente la cuota correspondiente y había 2 mil VIP, que a diestra y siniestra recibieron el pasecito para gozar de esa ventaja, no pagaban, pero gozaban del beneficio. La Norma Técnica debe salir en estos días porque ya lo tomó Sindicatura. El año pasado generó la línea rápida 32 millones de pesos, es un mundo de dinero, ahora se estableció por parte del Cabildo anterior, y así se respetó, que todo irá al Fondo Tijuana para invertir en cuestiones turísticas, en señalética.Casi desde que inició su gestión ha habido fuertes reclamos, tanto a nivel local como nacional, en el caso de Tijuana específicamente de su gobierno, la gente le atribuye el aumento en el Predial, lo cual tiene un plantón en Palacio, ¿piensa en algún momento bajar a dialogar con ellos?JMGB: Hay mucha gente detrás de esto, sabemos quiénes son y por consecuencia tendrán que asumir su responsabilidad en su oportunidad. El tema de los señores que están ahí no es cierto lo del Predial, yo ya les expliqué y es más me atrevo a afirmarlo en razón de que la misma ley dice. Me entrevisté con el profesor, le firmé un documento en donde me responsabilizaba y comprometía a gestionar ante los regidores para que el Predial del año que entra no suba, y desde ahorita les digo: No va a subir. Lo que sube como lo dije hace un ratito, es el valor que los valuadores le asignan a los predios de Tijuana, eso no es algo que yo defina.Qué está pasando con esta manifestación, no es otra cosa más que un movimiento político tendiente al 2018. El movimiento que está ahí afuera yo no estoy a favor, por qué, porque no es auténtico. Si te explican una y otra vez, y firmas un documento de que no hay incremento al Predial, de que te comprometes, pues entonces como dicen los muchachos, ¿cuál es la cura? La ciudad no es de unos solos, la ciudad es de todos, la gente tiene que ir a hacer sus servicios, a atenderse ahí, la autoridad tiene que trabajar. Ya se dialogó con ellos.¿Quién los maneja o de qué partidos son?JMGB: Me reservo esa respuesta, porque dentro de esos partidos hay gente excelente, hay gente muy buena, ciudadanos verdaderamente luchadores sociales, gente buena, y no me gustaría mencionar a “x”, “y” o “z”, voy a lastimar, voy a faltarle el respeto a la inteligencia y a la dignidad de las personas. Mejor esa parte no.Ahorita hay un alza en el tema de las tarifas del transporte público, ¿usted en lo personal está a favor del incremento al transporte público?JMGB: Categóricamente no hay autorización de incremento a las tarifas del transporte, no hay. Se ha dicho que ya nos pusimos de acuerdo y no es cierto. ¿Qué si están haciendo muchos transportistas?, suben porque ya consideraron que los dos, tres, cinco pesos, con eso van a satisfacer el quebranto que sufren con la devaluación y el “gasolinazo”. Qué tiene que hacer la autoridad, inmediatamente a través de los regidores, Arnulfo Guerrero que es el titular de la Comisión de Vialidad y Transporte, los está convocando, los está viendo a través de los estudios que han solicitado al Colegio de Economistas para ver qué tan es cierto que incide el precio en sus ingresos.¿Se han tomado acciones por parte de la autoridad? Sí. Llevamos mil 363 multas aplicadas a los transportistas que han actuado de manera violenta en ese sentido. Ellos siguen subiendo sus tarifas, nosotros seguimos multándolos, a ver quién se cansa. Me dicen, recoge los camiones. Si el camión o taxi va solo, convengo, pero si va lleno de gente, cómo bajas a la gente del vehículo, qué dice la gente, mejor múltalo. Dos, nos ha tocado muchos casos donde el inspector de vialidades se sube al camión y pregunta a quiénes le cobraron la tasa que dice ahí y la gente callada. Por qué, temor a que los bajen, temor a decir no quiero broncas con el policía, no quiero broncas con el chofer y eso no nos ayuda. Por eso nosotros hemos dicho, denúncielos, díganos la ruta, el número de la unidad, el número de placas, no nos queda otra.¿No consideró que le faltó un poco de tacto al mandar al ciudadano de frente a que le reclame al transportista? Porque muchas veces el transportista es una persona sin preparación y cuando la persona reclama sus derechos, se ponen agresivos, y no tiene al policía ni al personal de Vialidad que los defienda.JMGB: Nosotros hemos dicho que lo hagan, peléenle a él y luego vienen y nos dicen a nosotros. Hagan uso de su derecho, porque es válido. Yo no le puedo decir al ciudadano no les digan nada, háganlo valer, claro que sí, como ciudadano común lo tengo que hacer. Lo que yo sí he pedido y hemos solicitado es digan qué autobús, qué numero, qué línea, el número, el color.¿Cuándo va a empezar a ser gratis el transporte público para estudiantes y personas de la tercera edad?JMGB: Calculamos nosotros que en agosto. Les voy a ser franco, parte de ese programa esta sujeto al predial. Ahora bien, cuándo lo vamos instrumentar, en agosto calculamos que ya estamos listo para instrumentarlo, no va a ser dinero para el estudiante, ni para la mamá y el papá, de que ten, ahí te deposité y úsalo. Lo que yo estoy exigiendo a los que están instrumentando ese programa es lo siguiente. El chamaco o la muchacha vaya a su delegación, lleve a su padre o tutor, en caso de los menores de edad, se identifiquen, nos lleven la constancia que está en tal escuela.Tenemos que crear la sinergia, y bien puede ser en una tarjeta o bien a la usanza antigua de vales. Además, yo lo ofrecí en campaña, si no cumplo tengo sanción, no es nada más no cumplí, no pude, no. Yo estoy seguro que sí vamos a poder tomando las medidas adecuadas. Tenemos que emplear un plan piloto, si pudiéramos sacarlo en marzo, abril, con los adultos mayores a probar.¿Qué piensa hacer y cómo y sobre el bacheo que se necesita prácticamente en todas las calles de la ciudad?Coincido con él, tenemos un paraje lunar en toda Tijuana, bueno, a lo mejor exagero, en las áreas donde está pavimentado. Es un problema, ¿cómo vamos a empezar? Con recursos de la Federación. Ahora con motivo de la cuestión de Pemex, tuve la oportunidad junto con el Gobernador de estar con las autoridades de Pemex y fue nuestro reclamo, nos ayudan si los ayudamos. Yo nada más espero que transcurra bien la época de lluvia para poder empezar. ¿Y por qué tenemos que esperar la época de lluvia me pregunta un cuate?, ¿por qué no empezar ya, si ya salió el sol? Si la semana que entre empieza a llover como presumiblemente va a suceder, así sea “chipi chipi”, se hecha a perder el pavimento. Entonces no podemos correr ese riesgo, es gastar doble.Llamó mucho la atención su operativo al llegar aquí ¿trae mucha seguridad?Me explican que es parte del protocolo de seguridad que se instrumenta, no es algo que yo pedí, no es algo que a mí me guste, no es mi estilo, pero me dicen que es un protocolo que tienen que seguir. A mí no me gusta, porque yo soy ciudadano y mañana o pasado no voy estar aquí ya, lo digo con todo respeto.Déjenme revisarlo, ver cómo esta la cosa, si hay un exceso hay que cortarlo, yo no tengo problema con eso. En 32 meses ya no voy a ser Alcalde y ya no voy a tener toda la gente.Le tocó entrar a una Tijuana donde se registraron el mayor número de muertes en la historia ¿cuál es la estrategia precisamente sobre eso, para bajar los índices delictivos?JMGB: En pláticas con el experto en la materia, que es Marco Antonio Sotomayor, ahora sí que yo estoy sujeto a él, a su experiencia y grupo de coordinación están realizando. Fomentar la relación con ejército, federal, judicial, ministerial y PEP, juntos seguir trabajando. Acaba de suceder un incidente muy curioso, hubo la operación “cucaracha”, empieza a haber muertos en la parte este de la ciudad. En materia de policía de tránsito y qué tiene que ver la policía de tránsito con la muertes, muy sencillo. Un tipo comete una falta, un delito, sale hecho la mocha, a la cuadra esta una patrulla, no lo detiene, no lo multa y ya lo sabe, ya sabe que no lo multan que no lo detienen y eso genera impunidad. En entonces qué hicimos, vuelve la policía municipal a multar y vuelve la policía de tránsito a multar. En algunos tendrán una tarjeta de amonestación, cuál es la idea de eso, párele y si ahí se detecta algo raro aparte de su infracción, pues bueno, es que alguna manera la gente sienta, el delincuente, te estoy viendo y ahí mismo se le sorprende. Entonces eso es lo que estamos haciendo, poco a poco, no lo vamos a revertir, no vamos a revertir el número de la noche a la mañana pero sí empezamos a realizar, a hacerlo, a empujarlo. Otra cosa muy importante son los niños, en las escuelas municipales, del Sistema Educativo Municipal, ahí tenemos que ir a sembrar, miren, en el 2007, 2008 y 2009 se cortaron las cabezas con una excelente política de prevención instaurada por Felipe Calderón , Guadalupe Osuna y Jorge Ramos, la tres autoridades se pusieron a trabajar y se puso a una persona a realizar el trabajo, esta persona que realizó el trabajo no fue solita, no se mandaba solo, había una autoridad municipal, estatal y federal en coordinación. Se cortó acá arriba, pero abajo no se dejó la semilla del buen hacer, es decir, la educación en los niños, de la prevención. Me decía Marco Antonio Sotomayor, tenemos que las cabecillas son los jóvenes de 20, 21, 22, 23 años, muchos de ellos, qué significa, que se cortaron las cabezas aquí pero estos jóvenes hace 7, 8, 9 años tenían 10, 11, 12, o sea, allá abajo no se generó el bien hacer. Surgen, los copta la maña, quedan inmersos en esa dinámica. Carros nuevos, cintos piteados, todo ese tipo de cosas.