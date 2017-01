Rechazan residentes de Buenos Aires Norte a operación de gasera

TIJUANA, Baja California(GH)

Los residentes del fraccionamiento Buenos Aires Norte se manifestaron este fin de semana contra la central de StarGas que fue instalada en la proximidad de tres centros educativos.



El grupo conformado por padres de familia de los planteles cercanos y residentes de la zona se colocaron al frente de las instalaciones, según reportaron no se les notificó hasta que inició operaciones que se instalaría un negocio de ese tipo en la zona.



“Nuestro mayor temor es que pase una tragedia, alrededor no solo hay negocios, hay casas, escuelas, familias. Representa un gran riesgo para todos nosotros”, expresó Rosa Quijano, madre de familia que integró el grupo de protesta.



A mediados del año anterior en la calle Tomás Aquino, muy cerca del bulevar Cucapah, se inició la construcción de una central gasera para despacho del combustible en lo que antes era un terreno usado para la venta y compra de carros usados.



Los residentes reiteraron que durante su construcción no les fue notificado en qué consistiría el nuevo negocio, hasta su apertura que se repartió publicidad en las casas y negocios de la zona.



Señalaron que a pesar que su protesta es pacífica, colocándose al frente de la central con sus pancartas y cartulinas, algunos clientes han mostrado su rechazo e incluso los han agredido y amenazado con sus vehículos cuando acuden a hacer uso de los servicios del lugar.



Hasta el momento, expresaron que no han obtenido una respuesta o acercamiento ni por la empresa responsable ni por parte de las autoridades, por lo que continuarán con acciones más específicas para que se logre la clausura del lugar.