Surgen diferencias entre los grupos de manifestantes

TIJUANA, Baja California(GH)

“Esto es un fraude, no se dejen engañar”, gritó la señora Rosa González antes de que le quitaran el micrófono.



Diferencias entre ciudadanos se dejaron ver ayer en la cuarta manifestación en Tijuana.



Al llegar a la glorieta a Cuauhtémoc el profesor Juan Ramírez informó que este lunes se entregará un pliego petitorio al Gobierno Municipal, lo que inconformó a un grupo de personas.



“La cartulina dice Ciudadanos Unidos Sin Límites para convertirse en una asociación civil que le va a sacar dinero al gobierno, no se vale, maestro, no se vale jugar dos cosas, el pliego petitorio se sometió a votación y la mayoría aprobó que no se hiciera, de tal forma que cuatro personas estaban solamente representando al grupo”, afirmó Rosa.



Sin embargo, el micrófono le fue arrebatado y la señalaron por pertenecer a un partido político.



“¿Quiere seguir pagando más?”, le preguntó un hombre, mientras algunos ciudadanos pedían que la dejaran hablar, y otros gritaban para pedir unidad y recalcar que es un movimiento pacífico.



“Qué vergüenza, señores, ¿no les da vergüenza?”, “Tiene el mismo derecho que tienen ustedes a hablar”, “Tiene derecho a usar el micrófono, por qué se lo quitaron”, se escuchaba entre la multitud.



“No se les olvide cuál es el enemigo, todos tenemos diferentes ideales y diferentes maneras de pensar, todos queremos decir muchas cosas, no pierdan la cabeza”, agregó otro ciudadano.



El profesor Juan declaró que esas acciones no se valen porque solo divide al movimiento.



“Los insultos hacia un servidor no se vale porque a mí no me gusta insultar”, sostuvo el profesor.



En un hecho independiente, pero dentro de la misma manifestación, un hombre fue arrestado por la Policía Municipal porque presuntamente estaba intimidando a los manifestantes.