Reporta el Promun una lista espera de más de mil personas

TIJUANA, Baja California(GH)

Actualmente el Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana (Promun) cuenta con una lista de espera de arriba de mil personas, quienes buscan una vivienda a bajo costo.



A pesar que solamente cuenta con un número reducido de hogares que pueden dar a mensualidades accesibles.



“Tenemos un fraccionamiento que es propiedad del Ayuntamiento de Tijuana, que es Tijuana Progreso, ese fraccionamiento cuenta con 890 casas aproximadamente en donde el 90% está habitado y un 10% en abandono”, declaró el director Juan Carlos Barragán.



Se encuentran recuperando viviendas, en este año recobraron ocho hogares beneficiando al mismo número de familias, quienes pagan una mensualidad de alrededor de mil 100 pesos.



Los terrenos son de alrededor de 90 metros cuadrados, y cuentan con una recámara, baño, cocina y comedor, así como con sistema de drenaje, instalaciones eléctricas hidrosanitarias.



“Estas viviendas son casas progresivas, en donde se les da su pie de casa y ellos pueden ir construyendo hasta en un segundo nivel”, dijo.



A los interesados les realizan un estudio socioeconómico en donde el principal requisito es que no tengan ningún tipo de propiedad en Tijuana a su nombre.



Están en juicio alrededor de 90 casas para reocuparlas, este año proyectaron rescatar alrededor de 20 viviendas, comentó el funcionario municipal.



En su mayoría son abandonadas y dejan de pagarlas por lo que inician un proceso, “tratamos de dejarles la vivienda, sin embargo, hay personas que en realidad no les interesa, no la pagan y nosotros agotamos todos los recursos”, añadió.



Inclusive en Tijuana Progreso de la delegación Presa Este, realizaron acciones respecto a las abandonadas ya que generaban puntos de drogadicción, girándose la instrucción de taparlas con bloque para prevenir el tema de “picaderos”.