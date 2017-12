Eliminar impuesto a salario aumentaría un 35% los ingresos

TIJUANA, Baja California(GH)

Al eliminar los impuestos de los salarios, el ingreso de los trabajadores aumentaría un 35%, declaró el economista, José Luis Contreras Valenzuela.



“Vayamos a desgravar los ingresos menores a 10 salarios mínimos mensuales, eso no representa más del 2% de los ingresos fiscales y pudieran gravarse otros temas para poder compensarse si no quieren en caer en déficit fiscal, o bien, la redimensión del gasto administrativo”, señaló.



Desgravar los salarios que son menores a los 18 mil pesos mensuales, subrayó, no tiene mayor significado como elemento de recaudación para el fisco, pero sí un gran significado para la población que lo paga.



“Sería un elemento muy importante para poder impulsar el crecimiento del mercado interno porque le vas a dar capacidad de compra a la población”, apuntó.



En Baja California la población con ingresos inferiores a la línea de bienestar mínima aumentó de 23% al 27.1% del tercer semestre de 2016 al tercer semestre de 2017, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).



“Desde 1996 a la fecha, el salario mínimo o el poder adquisitivo del salario, se ha deteriorado considerablemente, en más del 57%... Eso nos habla de por qué el motor interno de la economía, que es el mercado interno, no ha podido activarse”, agregó.



El economista explicó que desgravar los salarios dependería de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de los diputados federales.