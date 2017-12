Seguridad en Cabildo sigue sin presidente

TIJUANA, Baja California(GH)

La Comisión de Seguridad de Cabildo en Tijuana continúa sin contar con un regidor presidente, ya que Luis Torres Santillán, quien ocupaba el cargo, desconoce si volverá a encabezarla.



Desde su regreso el pasado 12 de diciembre todavía no se ha nombrado a un edil, desde la salida de su suplente José Vicente Jiménez Oceguera.



“Todavía se sigue analizando, no se va a ver, el tema más urgente es el del secretario de Gobierno, que hay que votarlo”, declaró Torres Santillán.



Dicha decisión será tomada en consenso por todos los regidores del 22 Ayuntamiento de Tijuana.



Respecto a las comisiones, aseguró que seguirá trabajando en todas sin importar si la preside o no, especialmente en las que puede desarrollarse mejor.



“El tema de seguridad siempre ha sido mío, ya tiene tiempo que estoy metido en el tema de seguridad, es algo que me apasiona, si vuelvo o no retomar la presidencia voy a estar trabajando en ella”, dijo.



Asimismo, consideró puede trabajar y participar en las de Gobernación y Legislación, Bebidas Alcohólicas, y Hacienda.



“No es que yo voy a tomar esas presidencias, si no son en las yo me he desarrollado, no vengo a quitar a nadie de presidente de ninguna comisión, son en las que más he desarrollado”, comentó.



Aseguró que a pesar que no puede votar en ninguna de las comisiones sigue participando en los dictámenes con su opinión, por lo que existe una apertura por parte de los regidores de Acción Nacional (PAN).



En otro tema, Torres Santillán con una inversión de 77 mil pesos entregó el jueves apoyos a cerca de 250 adultos mayores de pavos, cobijas, lonas y electrodomésticos, comprometiéndose a que en enero de 2018, continuarán con los apoyos para dicho sector.