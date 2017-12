Reciben premios ganadores del Sorteo UABC

TIJUANA, Baja California(GH)

El jueves varios jóvenes y familias del Estado recibieron sus premios por ser los ganadores del 81 Sorteo de UABC, quienes dijeron estar contentos porque su Nuevo Año 2018 “pinta bien” en términos económicos.



Uno de los regalos principales fue un cheque con un valor de 5 millones de pesos, del cual una joven tecatense fue acreedora.



“Al principio no creía la noticia, me quedé en shock. Este premio me motiva más para seguir apoyando a la universidad, porque esta es la primera vez que vendo boletos y también la primera vez que gano en un sorteo. Ahora sé que es importante apoyar, porque siempre que lo hagamos vamos a recibir algo bueno”, expresó la afortunada.



Por su parte, el estudiante Tonatiuh, de la Facultad de Odontología, recibió el cheque de 250 mil pesos, los cuales invertirá para su carrera profesional y salir de viaje por el País.



Otro de los premios principales fueron cuatro automóviles Mazda CX3 2017, uno de ellos ahora le pertenece a Lucía González, colaboradora y egresada de UABC.



El doctor Luis Enrique Palafox Maestre, en representación de la vicerrectora del Campus Tijuana, agradeció a los colaboradores y participantes del sorteo, pues los fondos obtenidos del mismo se invertirán en equipos de cómputo y didácticos, así como becas, entre otras necesidades.