Paro de maestros frena aplicación de los exámenes

TIJUANA, Baja California(GH)

Hasta que se les pague sus catorcenas de diciembre y prestaciones laborales, los maestros del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California (Cobach) aplicarán a sus alumnos los exámenes que quedaron pendientes antes de salir de vacaciones.



Así lo anunciaron algunos docentes de los planteles Primer Ayuntamiento, Rosarito y José Vasconcelos, de Mexicali e integrantes del Sindicato de Profesores del Cobach (SPCobach).



Maricarmen Espinoza, del Plantel Rosarito, comentó que las autoridades del Colegio le adeudan 25 mil pesos, aproximadamente.



“Es necesario que la comunidad entienda que vamos a tomar medidas drásticas, no vamos a permitir que los administrativos e intendentes apliquen exámenes en ningún plantel, porque no es correcto”, avisó.



Asimismo, lamentó la lentitud con la que el SPCobach reaccionó ante la problemática, la cual inició en octubre y con el incumplimiento del pago del aguinaldo.



“Nosotros hubiéramos parado todo a nivel estatal. Sin embargo ahorita es muy conveniente para las autoridades mantenernos en incertidumbre porque estamos de vacaciones, a ellas no les afecta en nada”, expresó la maestra Espinoza.



Por su parte, Ramón Flores, delegado del Cobach Primer Ayuntamiento, comentó que en su plantel han sido afectados 50 maestros, quienes cumplieron un mes sin recibir su sueldo ni prestaciones laborales.



En tanto, Teresa Castillas, docente de 550 alumnos del Cobach en Mexicali, expresó que el Colegio es su única fuente de ingreso para pagar las necesidades familiares.



“Las deudas personales se siguen generando y los maestros vamos a perder esto por los errores de los dirigentes, como la directora general del Colegio, Amparo Aidé Pelayo Torres”, dijo.



“Nos sentimos lastimados”, agregó, “porque no merecemos este trato tan injusto. Exhortamos a la comunidad a que nos apoyen. Si por algún motivo se suspenden clases o se hacen paros, quiero que sepan que nosotros redoblaremos esfuerzos para poder sacar adelante el trabajo que quede pendiente”.