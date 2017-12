Persiste problema de alumbrado en delegación La Mesa

TIJUANA, Baja California(GH)

Actualmente en la delegación La Mesa continúan sin funcionar arriba de mil 500 lámparas, de las 2 mil 500 que no servían al inicio de la administración municipal en diciembre de 2016.



“Hay mucho déficit de alumbrado, ahorita hemos rescatado cerca de mil lámparas y no solamente con recurso de la delegación sino con participación de los ciudadanos y no nos hemos dado por vencidos”, declaró el delegado Enrique Acosta López.



En dicha demarcación existen alrededor de 8 mil 200 de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE).



Por lo que esperan que con la licitación para la concesión del alumbrado público por 15 años se pueda resolver dicha situación para el próximo año.



En la delegación ejercerán un recurso de 31 millones de pesos durante el 2018, enfocándose en los temas de bacheo, alumbrado y forestación.



Durante el 2017 realizaron proyectos a través del Ramo 33, llevando acabo 16 obras entre pluviales, pavimentaciones, y comedores comunitarios.



“Estamos ahorita solicitando apoyo a través del trabajo en conjunto con las diferentes direcciones, hubo un pequeño incremento para equipo sobre todo los de servicio”, comentó el funcionario.