Desaladoras aumentarán costo del agua: Especialistas

TIJUANA, Baja California(GH)

La tarifa de consumo de agua tendrá que aumentar para recuperar la inversión de la construcción de las desaladoras, coincidieron especialistas en el tema durante un panel organizado por PERIÓDICO FRONTERA.



Fidel Pérez Velarde, Miguel Ávila Niebla, José Guadalupe Osuna Millán, y Sergio Luján participaron en el foro realizado en esta Casa Editorial.



Explicaron que con las fuentes actuales se cubre la demanda para la zona Metropolitana que integran Tecate, Tijuana y Rosarito, pero con la construcción de la desaladora en Rosarito habrá sobreoferta.



“La gran y enorme ventaja de hacer inversión con las técnicas de la ciencia de la economía, la estamos desperdiciando al querer hacer una plantota de ese tamaño en este momento”, señaló Sergio Luján.



Osuna Millán detalló que la demanda actual es de 145 millones de metros cúbicos al año, y el acueducto de Río Colorado tiene la capacidad para bombear hasta 182 metros cúbicos al año, a lo que se le sumaría 26.4 millones de acuíferos.



Además, aseguró que no se buscó debidamente el financiamiento público para la obra que por consecuencia se construirá con recursos privados y tendrá un costo estimado de 83 mil millones de pesos.



“Las desaladoras deberían de ser modulares para el momento en que se ocupa, qué bueno que haya proyectos para eso, pero qué malo que no haya otro tipo de proyectos”, añadió Pérez Velarde.



Los expertos refirieron que de acuerdo al crecimiento de la zona, la demanda crecerá de 5 a 6 millones de metros cúbicos por año, por lo cual ese proyecto debería plantearse a la misma velocidad.



“Aquí nada más habría que separar las regiones que tenemos y las otras fuentes de abastecimiento de las que podemos echar mano”, señaló Ávila Niebla.



Para Ensenada las desaladoras son una opción más entendible de acuerdo a las condiciones y ubicación, subrayó.



Fidel Pérez Velarde: Es indudable que estamos en una zona semidesértica donde los problemas del agua son añejos, no son nuevos, es un problema que ha estado latente todo el tiempo.



Con la diferencia de que en los tiempos de aguas no ha habido problemas. Ahorita con las sequías que ya se han acumulado, lógicamente empiezan a tener problemas.



Aquí lo que se ve es que no se han hecho los estudios, ni se le ha dado la importancia al problema del agua. Esta debería de ser una super prioridad del Estado sobre cualquier cosa, porque sin agua no hay vida en ningún lado.



Se está hablando de producir agua desalándola, lo cual es uno de los sistemas que hay, pero no sé si no se han puesto en conjunto, porque son integrales las soluciones que tienen que darse.



Miguel Ávila Niebla: Sin duda sí tenemos una gran necesidad de agua, Tijuana es una ciudad ubicada en una zona que no existe una fuente permanente de abastecimiento de agua suficiente para una población de 2 millones de habitantes. Muchas veces la comparo con Las Vegas o Phoenix que tienen el río pegadito, y Tijuana lo tiene a más de 200 kilómetros de distancia y hay que vencer aparte una cuesta de más de mil metros de altura.



No tenemos agua y el agua que tenemos es un agua que cuesta mucho traerla. El agua es cara, sin embargo tenemos camellones como Paseo de los Héroes que no los tiene Las Vegas, Phoenix. Es importantísimo concientizarnos de la falta de agua, del costo que tiene y de las prioridades que le debemos de dar al agua.



José Guadalupe Osuna Millán: Mi formación primero me lleva a pensar en términos de oferta y demanda. La demanda de la ciudad hoy, según datos oficiales de los organismos de agua, anda alrededor de los 145 millones de metros cúbicos al año, incluido lo que se envía a Tecate y Rosarito. Y la oferta que tenemos viene principalmente del acueducto Río Colorado Tijuana, con una capacidad para bombear 182 millones de metros cúbicos, y luego están los acuíferos locales, son 6 millones del acuífero de Tecate al año, 19 millones del acuífero de Tijuana y de La Misión ya nada, porque todo se va para Ensenada y de Rosarito, 1.4 millones de metros cúbicos.



Así que en términos, podemos disponer hasta de 209 millones.



Entonces tenemos una disponibilidad de 64 millones de metros cúbicos. La pregunta es para cuánto tiempo nos alcanza esta oferta.



Sergio Luján: En nuestra región el tema del agua seguirá siendo eterno, pero crisis no hay, de eso no hay la menor duda. Basándonos en los datos de los propios organismos, en datos oficiales. Sí tenemos escenarios límites, es decir, lo que llamamos dotación por habitante por día varía en función de la tasa de crecimiento y de la actividad económica de la ciudad.



Los escenarios límite en el caso más desfavorable, entendiendo por desfavorable que tenemos que hacer algo rápido, cuando menos en 7 años no tendremos ningún problema. Si las condiciones de la tasa de crecimiento y la actividad económica son como ya se ha presentando en la zona en algunos años, es posible que tengamos 12, 15 años más de oferta de agua en bloque, crisis no hay.