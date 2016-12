Diputado niega beneficio personal con pavimentación de calle

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante las especulaciones de que la pavimentación de la Calle Berilo de San Antonio de Las Minas, beneficiaría a la vinícola propiedad del diputado Wenceslao Martínez Santos, el legislador aclaró que es una respuesta a la petición de más de 100 familias, empresas de productores vinícolas y de hospedaje que viven y operan en la zona, no para beneficio particular de nadie.



“Esa obra junto con otras similares, están contempladas dentro del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los valles vitivinícolas de la Zona Norte del Municipio de Ensenada y que fueron concluidas con anterioridad, como es el caso de la Calle o carretera alimentadora conocida como Las Lomas”, puntualizó.



El diputado subrayó que el programa sectorial fue publicado el 15 de octubre de 2010, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, cuando aún era gobernador el Licenciado José Guadalupe Osuna Millán.



Aclaró categórico que cuando las obras fueron aprobadas, él no tenía ningún cargo en la iniciativa privada ni en el gobierno y participaba en los organismos empresariales como un simple ciudadano interesado en el desarrollo regional.



Martínez Santos negó un posible conflicto de intereses en su gestión en favor del desarrollo regional, particularmente con la urbanización de la Calle Berilo de San Antonio de Las Minas, que tendrá una extensión de 4 kilómetros, de los cuáles solo han sido pavimentados dos, que no llegan a su proyecto vinícola.



No obstante, reconoció, que en el futuro la obra podría alcanzar la propiedad que se localiza poco antes de llegar al final de los dos kilómetros restantes, siempre y cuando se logre concretar la pavimentación de la segunda etapa.