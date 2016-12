CobertónNavideño aligera el frío a familias necesitadas

TIJUANA, Baja California(GH)

De manera simultánea en distintos puntos de la ciudad, personal y directivos de FRONTERA repartieron más de mil cobijas recabadas entre nuestros lectores y amigos, en la edición 2016 del “Cobertón navideño”, campaña de esta Casa Editorial enfocada en ayudar a las personas que padecen las inclemencias del clima.



Uno de estos puntos fue la colonia Nueva Esperanza, que enmarca el libramiento del arroyo Alamar, donde la mayoría de sus residentes son provenientes de otros estados de la República.



Una de las primeras beneficiadas en este punto fue la señora Ivelda Córdova, quien se asentó en esta colonia hace tres años con su familia, la cual está conformada por ocho integrantes.



Luego de las lluvias registradas este fin de semana, señaló que el acceso a la zona se dificulta mientras que las bajas temperaturas calan en los huesos, pues sus hogares están construidos con materiales baratos como la madera.



Decenas de familias acudieron al personal de FRONTERA que los fue llamando por la calle principal para que recibieran las cobijas, acompañados por los menores que se encontraban en el hogar por el receso escolar.



En la Milenio 2000

En la colonia Milenio 2000 se repartieron cobertores entre aproximadamente 40 familias que viven en las orillas de un arroyo que funge como su patio, tal es el caso de la familia del señor Pablo Apóstol García quien agradeció a los lectores hacer posible esta contribución.



“Desde que se mojó aquí siempre está frío aquí, gracias al periódico que nos ayuda en esta temporada de frío”, expresó.



El fango y las malas condiciones del terreno no fueron inconveniente para poder llegar hasta los hogares de las familias más necesitadas, que al saber de este apoyo no dudaron de salir de sus casas y con ayuda de los más pequeños de la familia salieron alegres a ayudar a sus padres con sus minúsculas manos.



Las sonrisas que se dibujaban en los rostros de los niños y los agradecimientos de sus padres no hicieron falta, cada cobertor entregado iba acompañado de un “Gracias” y una tierna mirada.



Lo mismo sucedió en la colonia Anexa Miramar en donde el frío y el agua complican la vida cotidiana y la salud de sus vecinos.



Allí aproximadamente 20 familias salieron de sus casa para recibir con grata sorpresa la visita de los colaboradores de la empresa.



En la Zona Este

En diferentes colonias de la Zona Este de Tijuana, FRONTERA acudió a realizar la entrega de cobijas para la comunidad que más frío esta pasando en la temporada invernal.



Habitantes de Terrazas del Valle, Lomas del Valle y Rancho Tres Piedras se vieron beneficiados por las mantas que les ayudarán a solventar el periodo de bajas temperaturas que se vive en Tijuana.



Decenas de familias se sintieron contentas con la visita, pues el pasado fin de semana afrontaron fuertes vientos que por momentos no los dejaban dormir por las noches.