Hermoso atardecer: La Justicia que no llega

MEXICALI, Baja California(GH)

EL PARTE

LOS SOBREVIVIENTES

ATENCIÓN NACIONAL

Una revisión a los documentos que integran la investigación, revela la cadena de omisiones que derivó en la tragedia que marcó a Mexicali23 de junio de 2015. 03:43 horas. Un viento sereno es lo único que se escucha.En medio de la noche, el enfermero que se encontraba de turno, cambia el pañal de un ancianito, mientras que “Norma”, una residente del asilo, se despierta para ir al baño.Segundos después, cuando volvía a la cama, un resplandor sorprendió a “Norma”.Otros 43 ancianitos estaban dormidos en sus camas, en los distintos dormitorios que componían un edificio hecho con madera, tablarroca, unicel para aislar y lámina.“Se está quemando el asilo”, gritó “Norma” al enfermero, quien corrió a los dormitorios y vio cómo las llamas subían por la pared y rápidamente abrasaban el techo.Su primera reacción fue salir y ver el cuarto de lavado.En su declaración, asegura haber salido y ver un cúmulo de cajas de cartón, apiladas entre la cara externa de la pared del dormitorio y el cerco perimetral de malla ciclónica, ardiendo en llamas.Sabía que en las camas había ancianitos invidentes y otros que no podían moverse y tuvo que tomar una decisión.A pesar de saber que había extintores en el lugar, el enfermero trató de sofocar las llamas con al menos cinco cubetazos de agua, pero las llamas no cedieron y, de la pared, pronto se extendieron al techo del dormitorio.Agitado, gritó a los ancianitos que podían moverse para que se salieran, y otros para que le ayudaran a sacar a los que no podían moverse por su propia cuenta.Entonces el enfermero decidió salvar a los adultos mayores que estaban bajo su cuidado en ese turno.Uno de ellos salió y avisó a una pareja que trabajaba en el asilo y que vivían en una casa móvil en el mismo predio.El otro, llamó a los números de emergencia mientras intentaban sacar a los ancianitos, pero no pudieron ayudar a todos.Parcialmente inmóvil, Ramón Pavón Montes se encontraba en una de esas camas cuando las llamas comenzaron a extenderse a todos los dormitorios.La llamada de auxilio se recibió en la Central de Emergencias del C4 a las 03:56 horas. Cuatro minutos después, arribó el oficial Policarpio Partida Ceja, quien confirmó el incendio. Segundos después, los bomberos de la Estación 17 de la delegación Hechicera llegaron al lugar.Para entonces, las llamas eran de tal magnitud, que por la frecuencia de la Dirección de Bomberos se escuchó el llamado urgente a otras estaciones para que acudieran al apoyo, pues una sola máquina no sería suficiente.Entre bomberos y el oficial rompieron candados para ingresar al lugar.En su declaración del parte policial, el oficial Partida Ceja recuerda los gritos de auxilio que provenían del interior de los dormitorios en llamas.A pesar de que lograron salvar y auxiliar a 27 de los 44 ancianitos que se encontraban en los dormitorios, 17 quedaron a merced de las llamas, algunos de ellos sin posibilidad de moverse, algunos otros invidentes.La declaración del enfermero del lugar revela que trató de regresar por más, pero los bomberos ya no se lo permitieron, pues las llamas se habían embravecido y era riesgoso ingresar de nueva cuenta.No había nada más qué hacer.Paramédicos, bomberos, policías y rescatistas, mostraron su capacidad ese día.Cuatro ancianitos fue-ron trasladados al Hospital General en Mexicali tras el incendio, en un ejemplo de coordinación entre las corporaciones.Dos de ellas, una mujer de 81 años de edad y una más de 78 años, fueron dadas de alta y llevadas al Asilo “Dr. Carlos Canseco”, administrado por el DIF Municipal y ubicado en el ejido Janitzio.Días después, el 7 de julio, murió Mario Garibay, de 85 años de edad. Fue la víctima 18 del siniestro.Otro lesionado, Ramón Pavón Montes, de 60 años de edad, fue internado con un pronóstico reservado de salud, pues presentaba quemaduras severas en poco más del 60% de su cuerpo y en áreas sensibles, como el rostro.“Nos quemaron el asilo, a tu papá ya lo trasladaron en ambulancia al HG, hay muchos muertos y heridos”, le dijo la directora, Lourdes Sánchez Cabrales a uno de los hijos de don Ramón, ese mismo día, cuando les llamó a las seis de la mañana.Apenas 7 meses antes había ingresado al asilo. Anteriormente estuvo internado en la casa de asistencia “Consejo Sabio”, en la colonia Pueblo Nuevo, donde sus hijos pagaban 6 mil pesos mensuales para su cuidado.Un evento vascular cerebral lo había dejado parcialmente inmóvil y requería de atención constante. La directora de Consejo Sabio les había recomendado el asilo Hermoso Atardecer, ubicado en el ejido Querétaro.La declaración de sus familiares ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del 24 de junio señala que sólo lo dejaban visitar los sábados hasta las 18:00 horas en el patio, y que debían de avisar cada vez que fueran.Además acusaron de que su padre era amarrado de un pie y una mano a la cama.Don Ramón quedó internado en la cama 110 del Hospital General. Al día siguiente del incendio, su familia acudió a un canal de televisión local para hacer una denuncia pública contra la dirección del asilo.En ella aseguraron que pagaban por los cuidados que le daban y que nunca estuvo en abandono, como la directora del asilo lo declaró ante algunos reporterosLas quemaduras de don Ramón eran de tercer grado en cara, cuello, hombro y brazo izquierdo. En el tórax, brazo y muslo derecho tenía quemaduras de segundo grado.Tenía además quemaduras en vías respiratorias superiores y requería de traqueostomía y un respirador mecánico.Dos días después, y ante el ofrecimiento de la entonces titular de la Secretaría de Salud Federal, Mercedes Juan López, se decidió trasladar a don Ramón a la clínica del Instituto Nacional de Rehabilitación, ubicado en la delegación Tlalpan, de la Ciudad de México.Ingresado en la cama 1304, don Ramón estuvo acompañado de su hermana, Guadalupe Pavón Montes. Su pronóstico seguía reservado, pues ahí fue sometido a 3 cirugías, todas en condiciones críticas.Fue sometido además a procedimientos para retirarle piel quemada y a injertos fallidos de piel. Su familia arribó un día después.El 26 de junio, a las 14:45 horas, se comunicaron a la CEDH, pues los gastos de viáticos que les habían prometido no estaban depositados.En una confusión, la CEDH se comunicó al DIF Municipal para gestionar el depósito que les habían prometido.Sin embargo, cuando se comunicaron, una encargada les dijo que ni el área jurídica ni el área contable tenían contemplado gastos para la familia.Finalmente, cuando logran contactar con María de los Ángeles Romero, entonces directora del DIF Municipal, les dice que no han tenido contacto con la familia de don Ramón.Ya en la Ciudad de México, sin reservación y sin dinero, la familia seguía en espera de respuesta.Finalmente, determinaron que el DIF Estatal fue el que se comprometió al pago de 800 pesos diarios solo por 5 días. Es decir, un apoyo de 4 mil pesos. Para la tarde de ese día, lograron el depósito prometido.El sábado 27 de junio, su familia compareció en la CEDH.Un día antes, el viernes 26, recibieron una llamada de una trabajadora social del Instituto Nacional de Rehabilitación, donde les informaban de las escasas probabilidades de supervivencia de don Ramón, por lo que su familia directa debía regresar.El lunes 29 a la medianoche arribaron a la Ciudad de México 4 de sus familiares con boletos de avión que la Secretaría General de Gobierno les gestionó.Una vez ahí, dijeron que no les dieron información en el hospital y solicitaron ayuda a la CEDH para gestionar las solicitudes de que don Ramón fuera traído a Mexicali.Caleb Cienfuegos Rascón, director del Hospital General en Mexicali informó en un oficio dirigido a la CEDH, que no existía otro lugar para brindarle atención especializada, y si regresaba a Mexicali era probable que no sobreviviera.Luego de 37 días hospitalizado, don Ramón perdió la vida el 29 de julio.La Procuraduría General de Justicia del DF ordenó la liberación del cuerpo y fue traído a Mexicali, donde lo velaron el 3 de agosto. Don Ramón se convirtió en la víctima 19 del incendio, del que nadie se ha hecho responsable.