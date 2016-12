Eliminan subsidio y sube gasolina

TIJUANA, Baja California(GH)

El aumento del precio de la gasolina se debe a la eliminación del subsidio federal para dar paso a la apertura del mercado, se espera que en un año comience a disminuir, señaló el presidente del Colegio de Economistas de Baja California, Domingo Ramos Medina.



“Históricamente el precio de los combustibles estuvo determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) porque de ahí se obtenía un impuesto especial que fortalecía la hacienda federal, al liberarse el precio ya no lo va a determinar, sino las fuerzas del mercado: la oferta y demanda”, explicó.



El precio va a estar fijado por el mercado, dijo, tomando en cuenta factores como los costos de producción, distribución, y almacenamiento, pero la Comisión Reguladora de Energía (CRE) establecerá un tope máximo.



“Al liberarse los precios se elimina el subsidio... De entrada en 2017 va a tener un incremento en los precios de los combustibles y se presume que en 2018 se ajusten a la baja”, apuntó.



El País no tiene la infraestructura para producir o importar gasolina a precios competitivos, refirió, por eso empresas extranjeras participarán en el mercado local.



“Como no tenemos la infraestructura ni los mecanismos de producción, distribución para producir nuestro propio petróleo y aparte como los precios del petróleo están por los suelos, no tenemos la capacidad para generar el combustible”, sostuvo.