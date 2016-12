Empresarios prevén que el 2017 será complicado

TIJUANA, Baja California(GH)

El 2017 será un año más complicado que los anteriores y los embates económicos afectarán a la mayoría de los sectores, coincidieron representantes locales de cámaras empresariales durante un panel realizado por PERIÓDICO FRONTERA.



“Es un año de dificultades, pero también es un año de oportunidades para corregir mucho de la política exterior en México, y ver más hacia el interior y el bienestar de los mexicanos”, manifestó Humberto Jaramillo Rodríguez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Tijuana.



Ante el cambio en la Presidencia de Estados Unidos señaló que México no compite con ese país, sino que es socio complementario en una economía global donde la competencia es la competitividad.



“Lo veo difícil. Lo platicamos con funcionarios de México y ya vimos todos los recortes que hay en todas las dependencias, entre ellos el apoyo a municipios, estados, salud, seguridad, muchos rubros están siendo recortados y lógico que va a haber menos empleo”, señaló el presidente de Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Gilberto Leyva Camacho.



El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gilberto Fimbres Hernández, detalló que los indicadores económicos, políticos y de seguridad apuntan que será un año más difícil.



“Tenemos grandes ventajas ahora que no teníamos antes, estamos mejor preparados, más que conscientes, tenemos mejor información, podemos tomar mejores decisiones, esto no quiere decir que va a estar fácil, pero sí tenemos herramientas para tomar acciones que nos den elementos para salir adelante”, afirmó.



El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Marcello Hinojosa Jiménez, refirió que la inseguridad sigue siendo un inhibidor para la llagada de inversión extranjera, además de la incertidumbre de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump modifique el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.



“Va a ser un año mucho más complicado por varios temas que platicamos, en la industria los constantes aumentos de los energéticos van a ser importantes, la reducción de los presupuestos federales para los fondos de estímulos a la innovación, por ejemplo”, agregó.



Lea el panel completo en nuestra edición impresa.