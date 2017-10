Es difícil amar a Dios y al prójimo: Obispo

TIJUANA, Baja California(GH)

Los dos mandamientos más importantes para Dios es “Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser” y “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”, indicó el Obispo de la Diócesis de Ensenada, Rafael Valdez Torres.



Durante la homilía de este domingo, el prelado reconoció que es una tarea que se escucha fácil pero que es difícil de cumplir, por eso algunos cristianos se engañan al decir que ya hicieron un acto de piedad o de culto.



“El amor es un proyecto permanente, nunca terminamos de amar; Dios nos ama siempre y ese es el problema para nuestra práctica del amor, hemos confundido tanto el amor que lo equiparamos a la pasión, a lo corporal, a lo sexual, no, el amor de Dios no es eso”, exclamó.



Valdez Torres manifestó que así como el Señor busca todo lo bueno para sus hijos, exige la misma respuesta de su parte, por lo que no se trata de hacer solo un acto de bondad o una obra de caridad.



“¿Qué hacemos en realidad por hacer felices a las demás personas? ¿Qué hacemos en nuestra familia para vivir ese espacio de amor? ¡Qué triste a veces que incluso entre hermanos haya actitudes irreconciliables!”, señaló.



El jerarca de la Iglesia Católica ensenadense reiteró que el amor de Dios es entrega generosa, ayuda permanente, respeto constante y Él solo quiere fidelidad.



“El amor de Dios y el amor al prójimo van de la mano, no se puede amar a Dios cuando no amamos al prójimo y nuestra sociedad está tan corrupta de egoísmo que difícilmente podemos hablar de una sociedad guiada por el amor, por la verdad y la justicia”, dijo.