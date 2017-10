'Luminarias no resolverán la inseguridad'

TIJUANA, Baja California(GH)

Ni la creación del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C5i) o el cambio de luminarias en Tijuana vendrán a ayudar al tema de seguridad en la región, señaló el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.



“Ni el C5i va llegar a ayudar al problema de seguridad, ni las luminarias van a ayudar el problema de seguridad si no existe una estrategia y el número de policías adecuados”, indicó Juan Manuel Hernández Niebla.



Consideró necesario proyectos integrales en los que expliquen de qué forma la instalación de cámaras o luminarias estarán sirviendo.



En Tijuana, aseguró, hace falta policías por lo que trabajan en un proyecto para que durante 2018 la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) pueda contratar a 500 nuevos elementos.



Demandan resultados

En el tema de inseguridad, dijo que el Consejo Ciudadano de Seguridad exige resultados a corto plazo en el tema de inseguridad con estrategias por parte de las autoridades estatales.



“Nosotros no vemos a los funcionarios ni al Gobernador preocupado realmente por el problema de seguridad que estamos viviendo en Baja California”, declaró el titular del organismo Juan Manuel Hernández Niebla.



Dijo que el situación actual llegó a un punto los sectores ciudadanos tienen que dar un “golpe” sobre la mesa para recibir respuestas concretas.



“Si los resultados de seguridad no se dan tendremos que suspender el diálogo con el gobernador, nosotros no vemos a los funcionarios ni al gobernador preocupado realmente por el problema de seguridad que estamos viviendo”, expresó.



Agregó que actualmente están trabajando con la autoridad municipal en Tijuana pero no así con el Estado, ya que lo estaban haciendo con Daniel de la Rosa pero con su renuncia tendrán que retomar el dialogo con Gerardo Sosa, actual secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE).



“Desafortunadamente pues a Gerardo Sosa, en un tren que va a 120 kilómetros por hora, lo tenemos que subir, le tenemos que explicar lo que está pasando y las estrategias, eso nos retrasa substancialmente lo que ya estábamos trabajando con las autoridades estatales”, comentó.



Hizo saber que en próximas fechas estarán platicando con el CCE, para que en caso de seguir los cambios en la estrategia sin resultados, establezcan un posicionamiento o un “hasta aquí” a la autoridad.