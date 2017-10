Desfilan 'zombies'

TIJUANA, Baja California(GH)

Un total de 2 mil 600 personas, en su mayoría jóvenes, se dieron cita en la Zona Río para participar en la quinta edición del “Zombie Walk” 2017 en Tijuana.



Alrededor de las 15:30 horas miles de personas partieron de la glorieta de Cuauhtémoc, caracterizados de sus personajes favoritos como payasos, superhéroes y princesas, pero en su versión zombie.



Antes de partir, los organizadores del evento maquillaron a los interesados a cambio de artículos de higiene personal o alimento no perecedero.



Lo recabado durante la edición de este año será donado a la “Icae Amanecer”, instituto que se dedica al rescate y rehabilitación de jóvenes con adicciones o que sufren violencia intrafamiliar.



En la caminata se pudo observar a familias que acudieron con sus hijos disfrazados de sus personajes favoritos de horror, e inclusive algunos llevaban a sus mascotas como zombies.



“Este es el único evento de este tipo en la ciudad, es gratuito y tiene el fin de recabar donaciones para asociaciones civiles, cada año hay una diferente, lo que a la gente le gusta es que es muy inclusivo, todos son bienvenidos, pueden traer sus perros, bebés o su familia”, declaró la organizadora del evento, Paola Hernández.



En pasadas ediciones han llegado a participar hasta 11 mil personas, por lo que para el próximo año esperan romper un Record Guinness de la caminata zombie más grande del mundo.



Durante todo el recorrido, los participantes fueron escoltados por unidades de tránsito municipal así como de 60 personas del staff del evento y 20 paramédicos certificados.



“Es un evento para todos sin fines de lucro, el maquillaje sale de nuestra propia bolsa, es venir a divertirte, hacer algo diferente y sano”, comentó.



Los pasados dos años (2015, 2016) no se realizó el evento debido a que tuvieron algunos problemas para recibir los permisos.



“Las primeras cuatro marchas no tuvimos problemas, pero no había tanto problema de delincuencia como está el auge actualmente, la preocupación principal del alcalde y del ayuntamiento es que se aprovecharan de este evento que es masivo”, indicó.