Ingresan a robar a negocios del Centro

La inseguridad se está convirtiendo en el tema de todos los días en la ciudad, pues cada vez es más frecuente saber de lugares o personas que han sido víctimas de la delincuencia.



El pasado sábado 25 de agosto durante la madrugada una persona ingresó a un local en la zona Centro para llevarse algunas cosas que se encontraban dentro del establecimiento.



El sitio ubicado sobre la avenida Niños Héroes, entre las calles Séptima y Octava fue invadido al parecer por una sola persona, que dejó algunas huellas de pisadas sobre la pared a la hora de entrar y salir.



“Se llevó algunos documentos como mi acta de nacimiento, certificados escolares, unos 2 mil pesos en efectivo y artículos que están en venta, como una cartera”, indicó Claudia Lomelí, propietaria del negocio.



Aunque no se ha hecho un reporte oficial ante las autoridades, otros comercios vecinos ya han pasado por incidentes parecidos donde no les han dado mucha respuesta para al menos reforzar la seguridad.



“Todos tenemos que arreglárnoslas solos para no volver a pasar por una situación similar, ya que en los últimos meses han pasado situaciones parecidas con otros negocios”, señaló la afectada.



En menos de medio año, una estética junto y una cafetería cercanas ya habían sido atracadas en al menos una ocasión, por lo que algunos instalaron nuevas medidas de cuidado para evitar nuevos robos.



“El café puso cámaras de seguridad, el salón le puso unas maderas a los ventanales porque a ellos les volaron todas las herramientas de trabajo y nosotros dejamos las ventanas atoradas”, agregó la comerciante.