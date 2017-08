Denuncian nueva modalidad de robo dentro de tienda

TIJUANA, Baja California(GH)

Clientes de uno de los comercios a los que se puede ingresar solo con membresía están siendo víctimas de una nueva modalidad de robo.



El sábado, al menos tres mujeres fueron despojadas de su cartera con dinero y tarjetas de crédito por un grupo que presuntamente opera en el establecimiento ubicado en el bulevar Paseo de los Héroes, frente a Plaza Pavilion, en Zona Río.



Una de las víctimas es la doctora María del Rosario Maríñez, profesora de la Universidad Iberoamericana, quien el sábado acudió al lugar a comprar un pollo rostizado, a las 12:00 horas.



Maríñez detalló que al ingresar al lugar, se dirigió al área de comida, donde fue abordada por una mujer que le pidió el favor de leerle las instrucciones de una carne empaquetada.



La doctora se inclinó para leer las instrucciones y la mujer le dio las gracias, por lo que siguió su camino por el lugar.



Minutos después, revisó la bolsa que llevaba colgada en el hombro y descubrió que su cartera con efectivo y tres tarjetas de crédito ya no estaba.



María del Rosario se dirigió al área de atención a clientes, donde le permitieron llamar al banco para apagar sus tarjetas, sin embargo, en el proceso, se registraron cargos que ascendieron a los 30 mil pesos.



La profesora explicó que acudió al Ministerio Público y, para su sorpresa, era la tercera persona que denunciaba una situación similar.



“Me fui al Ministerio Público a hacer la denuncia, a las cinco de la tarde, y me sorprendió mucho que la licenciada me dijera que yo era la tercera persona que ese día había acudido a denunciar lo mismo ocurrido en el mismo lugar”, detalló.



Añadió que el caso, en su opinión, no es alarmante por lo que le sucedió, sino por la situación que actualmente se vive en Tijuana.



“Es muy lamentable porque volvemos a estar como hace diez años, ya no hay confianza para atender a alguna persona que me pide ayuda para algo porque voy a temer que me haga daño; la inseguridad nos lleva a que el tejido social se descomponga”, apuntó.