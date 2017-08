Padres protestan ante falta de profesores

TIJUANA, Baja California(GH)

Cientos de padres de familia temen que sus hijos inicien su ciclo escolar en septiembre, pues hasta la fecha no han tenido clases debido a que no han sido asignados maestros en los planteles educativos.



Por ello, ayer realizaron una manifestación en las oficinas del Sistema Educativo Estatal (SEE) para exigir que solucione la situación.



“Percibimos que las mismas autoridades son las que les están negando el derecho a la educación a nuestros hijos. Eduardo Álvarez, jefe del Departamento de Educación Primaria, no nos dio ninguna respuesta clara o un método a seguir para agilizar el trámite, y es urgente porque los niños ya llevan una semana sin clases”, expuso Juan Ortiz, padre de familia de la Primaria Niño Artillero.



Añadió que la ausencia de maestros ha afectado a por lo menos 40 niños.



A la alternativa de hacer una cooperación económica para que sus hijos tengan maestros, Juan Ortiz Rayas respondió que no está de acuerdo con pagar el sueldo de un maestro para que cubra la clase.



“Es una responsabilidad que el Gobierno tiene que afrontar debido a que la educación es un derecho de los niños que está respaldado en el artículo Tercero de la Constitución, además nosotros pagamos nuestros impuestos para que la educación sea brindada”, dijo.



En la manifestación estuvieron presentes padres de familia de la primaria José María Morelos y Pavón.



“Ahorita venimos pacíficamente a que nos den solución de que nos manden maestros y queremos que sean seguros, que no los estén cambiando”, comentó Martha Mijangos, una de las inconformes.