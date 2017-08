Señala CCEE opacidad en proyecto de agua tratada

ENSENADA, Baja California(GH)

Los miembros del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE) externaron su molestia ante la falta de información de Gobierno del Estado en un proyecto que busca llevar agua tratada al Valle de Guadalupe.



El presidente del CCEE, Marco Antonio Coronado Valenzuela, dijo que hasta el momento tienen muy poca información de dicho proyecto, pero saben que lo trae Gobierno del Estado y tiene como fin realizar un acueducto para traer aguas tratadas de Tijuana y que sean utilizadas en el Valle de Guadalupe para riego.



“No es que no estemos de acuerdo o no estemos a favor, es que no tenemos la información y no nos han invitado a las mesas de trabajo con los empresarios interesados porque sabemos que en el Valle hay productores interesados con que esto se dé, es por eso que solicitamos que se nos incluya”, señaló.



Por su parte, el presidente de la Asociación de Vitivinicultores de Baja California, Álvaro Ptacnik Novoa, consideró que el Gobierno del Estado está actuando de manera similar a lo que ocurrió con la Ley del Agua, donde la falta de información causó la inconformidad de la población.



“Es otro proyecto de Gobierno del Estado que manejan y que no está lo suficientemente tratado públicamente con los diferentes sectores y la información no es clara, es importante que no haya dudas sobre la validación técnica porque sabemos los riesgos que implica hacer desarrollos que no estén debidamente sustentado”, argumentó.



Ptacnik Novoa advirtió que con las nuevas normas de sanidad e inocuidad internacionales, los productores deben tener la certeza de que un proyecto de este tipo cumpla a cabalidad con las exigencias del mercado.



“Ha habido muchos ejemplos, en productos del mar y del campo, que si a Estados Unidos hay algo que no le gusta cualitativamente, químicamente o de contaminación en un producto, cierran las fronteras y se acabó el negocio, si dijeran que el vino mexicano está contaminado por regarse con agua de Tijuana, adiós y se acaba”, declaró.



El líder de los vitivinicultores dijo que tienen conocimiento que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, ha enviado invitaciones a algunos productores para presentarles dicho proyecto, en el que se pretende traer agua de Tijuana para venderla a los productores interesados.