Se lleva 'RAP' los VMA

(Agencias)

Ed Sheeran, quien no ha dejado de sonar a nivel mundial con el sencillo "Shape of You", se convirtió este domingo en el Artista del Año en los premios Video Music Awards, en California.



Por otra parte, el rapero Kendrick Lamar colocó el clip de su sencillo "Humble" como el Favorito del Año.



Nominado en ocho categorías, Lamar se llevó seis premios, entre ellos Video del Año y Mejor Video de Hip Hop en la gala musical.



Vestida de astronauta, Katy Perry inició su papel como anfitriona de la ceremonia. Sin embargo, las presentaciones musicales acapararon la atención de la audiencia, pues hicieron referencia a importantes temas coyunturales.



Paris Jackson fue la primera en hacer referencia a la violencia en Charlottesville, al expresar que el país no toleraría el odio de los "supremacistas blancos imbéciles".



Más tarde, la madre de Heather Hayer, quien falleció en la protesta de Virginia, subió al escenario para reconocer el trabajo humanitario de seis artistas con el premio a Mejor Lucha Contra el Sistema.



Jared Leto dedicó unas palabras a los fallecidos rockeros Chris Cornell (Audioslave) y Chester Bennington (Linkin Park).



"Recuerdo su voz, feroz y al mismo tiempo delicada. Esa voz vivirá por siempre", dijo a propósito de Bennington.



El rapero Logic, en colaboración con Khalid y Alessia Cara, volvió sobre el tema del suicidio de una manera más directa.



Conmovió con el tema "1-800-273-8255", número de prevención al suicidio. Acompañó al artista en su participación un grupo de sobrevivientes que tenía ese número estampado en sus camisetas.



El tono festivo lo puso la leyenda del rock Rod Stewart, quien se presentó con DNCE y puso a bailar al público al ritmo de "Do Ya Think I'm Sexy".



Taylor Swift, quien ha estado rodeada de polémica por el manejo de sus redes, sorprendió con su nuevo video, que fue aplaudido por todos.