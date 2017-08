Estado no "completa" para helicóptero

MEXICALI, Baja California(GH)

Aunque su último vuelo fue el 13 de marzo, cuando se impactó contra el Cerro El Centinela, el último registro oficial de su bitácora quedó plasmado 3 días antes, el 10 de marzo, en un vuelo a la ciudad de Tijuana.El helicóptero de la Policía Estatal Preventiva (PEP), con la matrícula XCPEP, fue requerido por el área operativa de la corporación, luego de que un sujeto sospechoso en motocicleta se dio a la fuga. La aeronave realizó un vuelo en Tijuana por la ciudad por 45 minutos.Ese último registro señala a Jorge Mauricio Sánchez López como piloto de esa operación. La siguiente le correspondería a Noé Carrasco Cruz, y esa sería la última para el piloto de 32 años de la PEP, así como para esa aeronave.Durante las labores de búsqueda y rescate de Karen Violeta Ruiz Sánchez, una joven extraviada en el cerro El Centinela, donde una “empresa” de senderismo la abandonó un día antes, el helicóptero se enredó en cables de corriente eléctrica y se desplomó, cayendo en la cara Norte del cerro.A pesar de que el accidente no fue provocado por fallas mecánicas, la empresa aseguradora pagó una suma cercana a los 8 millones de pesos, confirmó la oficial mayor del Gobierno del Estado, Loreto Quintero Quintero.Aun con esta cantidad, el Gobierno del Estado se ve limitado para adquirir una nueva aeronave, pero tampoco ha habido acercamiento con el Ayuntamiento para ver la posibilidad de adquirir el helicóptero que cumple ya 6 años, empolvándose en el Hangar de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.Ya sea para vigilancia, rescates, operativos, accesos a zonas agrestes o traslado de heridos, una unidad aérea de ese tipo es de gran valor para los bajacalifornianos, y esto, el Gobierno del Estado lo sabe.El helicóptero XC PEP fue adquirido en el 2004 por la PEP el helicóptero XCPEP anteriormente pertenecía a la Policía Federal Preventiva. Mediante el contrato SSP/PFP/CEB/001/2004, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado adquirió la aeronave Mc Donell Douglas, modelo Hughes 530-F.La unidad modelo 1990 fue valuada por la Secretaría de la Función Pública, en ese año, en 4 millones 58 mil 738 pesos, de acuerdo al contrato, derivado de una licitación pública internacional PFP/DGRMA/LPI/04/2003, y el Gobierno del Estado pagó 4 millones 59 mil pesos por él.El 10 de noviembre de 2016, la aeronave certificó su mantenimiento de 100 horas de planeador y motor en la empresa Blackhawk Helicopter, en El Cajón, California, apenas cuatro meses antes del accidente, lo cual fue certificado por Erico David Cerezo Andrade, inspector verificador aeronáutico de la DGAC en su comandancia de Tijuana.El servicio anterior ocurrió en el 2015 en la misma empresa, el 21 de octubre de ese año. El documento que certifica el mantenimiento, señala que en esa ocasión, la empresa MD Helicopters, en Mesa, Arizona, completó los trabajos con el reemplazo de algunas refacciones.La aeronave, hasta el último registro oficial de bitácoras, obtenidas y en poder de este reportero, contaba ya con 1 mil 105 horas de vuelo, mientras que el tiempo total del planeador era de 3 mil 735 horas.En total, durante esta administración, el helicóptero fue usado poco más de 553 horas, en operativos, búsquedas, rescates, vigilancias, en traslados o como ambulancia aérea. En la revisión de las bitácoras, sobresale que cinco días antes del accidente se le había instalado una válvula de combustible.Antes del fatídico 13 de marzo, la última vez que Noé Carrasco Cruz pilotó la aeronave, fue el 17 de febrero, cuando por 48 minutos sobrevoló Tijuana, en apoyo a un operativo en la colonia Ampliación Guaycura, donde un hombre había sido baleado. Del operativo se logró la detención de un sospechoso.El 1 de febrero, Carrasco Cruz también pilotó el helicóptero a la Academia de Seguridad Pública del Estado (ASPE), para la ceremonia de graduación de cadetes para las distintas corporaciones policiales del Estado.Su último rescate ocurrió el 29 de enero, cuando el helicóptero fue usado como ambulancia por Carrasco Cruz, cuando trasladaron a un motociclista accidentado en el Rancho Casián, en Tijuana, cuando éste cayó de su unidad.El helicóptero también fue usado el 7 de enero en las instalaciones de Pemex en Rosarito, donde sobrevoló por poco más de seis horas. Fue ese día, que en el candor de las protestas de principios de año, un hombre atropelló a agentes federales que trataban de contener la manifestación.Por el tipo de bitácora, se aprecia que éstas se llenaban al regresar o aterrizar la aeronave, pues registran el tiempo de vuelo que marca la unidad. La bitácora del 13 de marzo no aparece en los registros, y la explicación sensata es que la aeronave no pudo terminar su misión con bien.De acuerdo a elementos de grupos de rescate en el Estado, el valor de un helicóptero puede significar la diferencia entre la vida y la muerte en algunos casos, sobre todo cuando se trata de búsqueda y rescate de personas.Este año, dos casos representativos han ocurrido en Baja California de este tipo, cada uno con resultados diferentes, y esto, debido a la falta de una unidad aérea.Uno de ellos es el caso de la búsqueda de Luis Sedano Aguilar, un hombre de 63 años de edad que ingresó a la Laguna Salada, buscando llegar al Cañón de Guadalupe, y quien fue visto por última vez el 4 de junio.Su búsqueda por tierra se prolongó por casi cinco días, y, para cuando lo localizaron, el 10 de junio, el hombre ya había fallecido. Su cuerpo fue encontrado a la sombra de una roca, cerca de su bicicleta y un galón con agua.El caso más reciente, el de la búsqueda de un hombre y sus dos hijas, de apellidos Fox, y residentes de San Diego, California. Los tres se internaron en la Sierra de San Pedro Mártir, donde pensaban llegar hasta el Picacho del Diablo.Fue hasta que la Secretaría de Marina activó su helicóptero, que se pudo localizar a la familia Fox, pues el ingreso a pie era complicado para rescatistas. Aunque no pudo aterrizar en la zona, pudo dejarles provisiones, agua y un radio de comunicación mientras que rescatistas llegaban a ellos.Actualmente el Estado no cuenta con un helicóptero para emergencias.Aunque el helicóptero de la PEP costó en su momento poco más de 4 millones de pesos, hoy, la oficial mayor, Loreto Quintero Quintero, asegura que los poco más de 8 millones de pesos que se cobró de la aseguradora, no alcanzan para conseguir otro.Para tratar de completar el monto no revelado por Quintero Quintero para un nuevo helicóptero, esperan que la aeronave del Gobierno del Estado, que desde el año pasado están tratando de vender, pudiera ayudar con el gasto.En tres ocasiones se ha puesto bajo licitación, con un avalúo de 8 millones 17 mil 900 pesos. Hasta hoy, sólo dos postores han ofrecido dinero por la aeronave, uno por 6 millones y otro por 6.5 millones de pesos, dijo la oficial mayor.La primera licitación se lanzó el 14 de abril de 2016 y otra más, ese año, se lanzó el 9 de diciembre. La última de ellas ocurrió en mayo de este año, pero la funcionaria dijo que no venderán la aeronave del Ejecutivo por menos del precio del avalúo.Mientras tanto, la aeronave con Twin Commander 840, modelo 1985, con matrícula XCEBC, sigue generando costos anuales de entre 50 mil y 60 mil dólares, aseguró Quintero Quintero, por motivos de licencias y mantenimientos.“Si no se vende, voy a ver si me la reciben por el costo del avalúo”, señaló, al referirse a posibles vendedores de helicópteros. “El dinero de la aseguradora lo tengo apartado en una cuenta y va a ser para otro helicóptero”, comentó.