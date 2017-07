Ayuntamiento cancela operativo contra taxis amarillos en garita

TIJUANA, Baja California(GH)

El XXII Ayuntamiento de Tijuana canceló el operativo que realizaría en las inmediaciones del PedWest con el objetivo de no lastimar a las personas de la tercera edad que utilizaron como escudo el gremio de taxis amarillos.



En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz dijo que la cancelación del sitio se da por los ataques contra turistas por lo que en total serán 10 sitios los que no podrán ser utilizados por los "amarillos".



Agregó que de acuerdo a la moratoria de las autoridades no podrá haber en toda la franja fronteriza puestos ambulantes y sitios de taxis.



Por su parte el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Marco Antonio Sotomayor Amezcua reveló que el próximo lunes en caso de no haberse retirado utilizarán la fuerza pública.