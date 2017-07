Choferes y familiares de taxis amarillos protestan en garita

TIJUANA, Baja California(GH)

Cientos de choferes y familiares del gremio de taxis amarillos se manifiestan en las instalaciones del sitio que usan en las inmediaciones de la Garita Internacional del Chaparral para evitar ser removidos del lugar.



Insisten en permanecer en el sitio a pesar que el día de ayer viernes 28 de julio el municipio notificó al gremio que no podrían permanecer en la zona al no contar con los permisos para hacerlo.



Afuera del PedWest están estacionadas cinco unidades "amarillas" con permisionarios quienes señalan que no es justo que por unas personas todos sean afectados.



En el lugar se encuentran unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y de la Dirección de Vialidad y Transporte sin que hasta el momento los hayan retirado.