Preocupan robos a las escuelas en vacaciones

TIJUANA, Baja California(GH)

Durante la temporada vacacional es cuando se deberían redoblar los esfuerzos para vigilar las escuelas públicas de Tijuana, dijo Julio César Medina Quiroz, director de la Escuela Primaria Francisco Sarabia.



Lo anterior lo declaró porque ladrones saquearon equipo de cómputo, aire acondicionado y cableado del plantel educativo, cuya reposición representará al menos 20 mil pesos.



A pesar de que este plantel está frente a una caseta de vigilancia, los robos durante los fines de semana han incrementado en lo que va del año, explicó.



“Ya es común ver a muchas personas ajenas a la comunidad que andan rondando por los alrededores de nuestra escuela. No sabemos cómo se meten al plantel o qué hora, pero solo andan viendo cómo causar destrozos”, comentó el director de la primaria.



En este caso, explicó, se levantó una denuncia y se dio pronto aviso a las autoridades del Sistema Educativo Estatal (SEE), sin embargo, no se ha recuperado el material hurtado.



El registro

Por su parte, el secretario de Educación y Bienestar Social, Miguel Ángel Mendoza González, dijo que el año pasado se presentaron 16 hechos de incidencia, por lo que espera que durante el presente periodo vacacional se mantenga en ese nivel o disminuya.



“Estos robos son una zancadilla al propio Gobierno del Estado, porque el recurso que tenemos para las escuelas es limitado y al dañarlas no nos permite continuar con la programación que traemos para poder cumplir con otras escuelas”.



EN CASO DE ROBO

Marque al 911 o 973 44- 00