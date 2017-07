Amarillos retoman la garita de San Ysidro

TIJUANA, Baja California(GH)

Choferes de taxis amarillos y elementos de la dirección de Vialidad y Transporte se enfrentaron verbalmente en la garita El Chaparral, luego de que las autoridades llegaran a notificarles que debían desalojar el lugar.



A las cinco unidades que hacían sitio, se les sumaron diez más, y los choferes impidieron el remolque de la unidad con número económico TS 1650 por parte de grúas del Ayuntamiento.



El titular de Vialidad y Transporte, Javier Salas Espinoza, informó que desde las 08:00 horas llegaron para notificar al secretario de Taxis Amarillos, Óscar Rafael Morales, sobre la cancelación del sitio y de una lanzadera cercana.



“Se les hizo la notificación, no quisieron recibirla, pero se hizo la constancia como marca la normatividad, pero cierran la puerta y no quieren recibirla, pero la dejamos debajo de la puerta”, detalló.



Sobre la resistencia de los choferes de retirarse del lugar, dijo que se decidió darles todo el viernes para que acaten la medida.



Este sábado de continuar y no querer acatar la orden, advirtió, tomarán otras medidas para hacer cumplir la normatividad.



“Las vías públicas no generan derecho y entonces en cualquier momento los permisos se pueden cancelar si no cumplen con los requisitos”, puntualizó.



Cuestionado sobre la documentación presentada por mencionado gremio, explicó que pagaron por un derecho, pero no ha sido validado, inclusive la última autorización es del año 2015.



“Aun sabiendo que no tenían los permisos hicieron un pago de los derechos, pero eso no significa que tengan la autorización”, declaró.



Dicen que tienen permisos

“Tenemos todo regularizado. Los sitios pagados, los compañeros tienen su licencia, traemos uniformes, detalles que otros grupos no cumplen, pero que a nosotros no nos cuesta nada hacer”, declaró José de Jesús Reynoso Rodríguez, quien se identificó como secretario de los Taxis Amarillos.



Calificó las acciones por parte de la autoridad como abusivas, al no tomar en cuenta que la mayoría de los integrantes del gremio son jefes de familia que se han visto afectados por la situación.



En el lugar mostraron documentos del pago correspondiente para hacer uso de este punto como sitio, y señaló que estos comprobantes son suficientes para que se les permita el sitio que entra en el amparo que les fue otorgado recientemente.



Por su parte las autoridades se retiraron a los pocos minutos, sin hacer efectivo el remolque de ninguna de las unidades, justificando que esta acción solo tenía el objetivo de notificar que no pueden hacer el sitio.