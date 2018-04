'Los grandes problemas son la corrupción y la impunidad', Mercado

TIJUANA, Baja California(GH)

De llegar al Senado de la República Mexicana, Patricia Mercado, candidata por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), se comprometió a trabajar por la despenalización del aborto, por los derechos de la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT), los nuevos esquemas de seguridad social y la legalización de la mariguana.



“Me parece importante que las mujeres puedan decidir sobre su función reproductiva. En el País hay altos índices de embarazos adolescentes y no es justo que las jóvenes vivan un embarazo no deseado o no planeado, porque serán nuevas familias en situación de pobreza. Comunidad LGBT es discriminada, marginada y no tiene derechos”, afirmó.



Asimismo, la aspirante del MC dijo que supervisará que los nuevos trabajadores o emprendedores cuenten con el IMSS, generen antigüedad laboral y accedan a los salarios remunerados sin discriminación.



En lo que se refiere a la mariguana, urgió a debatir sobre la legalización para generar políticas para enfrentar la masificación de la hierba, consumo y tránsito.



Patricia Mercado reconoció que los grandes problemas de México son la impunidad y la corrupción, por lo que parte de su agenda será atender el buen funcionamiento de la Fiscalía General de la República y el Sistema Nacional de Anticorrupción para que sean autónomas.



Por todas sus visiones, la candidata comentó que su principal reto será conseguir la confianza de las mujeres y después crear alianzas en lo que resta de las campañas electorales.



“Las mujeres no podemos solas, necesitamos tendernos la mano y que nos tiendan la mano porque representamos a las mujeres y a los hombres. Pero me parece que las primeras alianzas deben ser entre nosotras”, expresó.