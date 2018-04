Tribunal avala regreso de taxis amarillos

TIJUANA, Baja California(GH)

A pesar de que en julio del año pasado fueron retirados de la Garita de San Ysidro por cometer agresiones a turistas, el gremio de taxis amarillos podrá regresar a ofrecer el servicio a la línea.



El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Baja California, con sede en Mexicali, les otorgó la suspensión solicitada por el gremio con dos votos a favor y uno en contra, informó el consejero Jurídico del Ayuntamiento de Tijuana, Leonardo Martínez Delgado.



“Lo cual traería la consecuencia de que ellos podrían regresar al sitio, sin embargo, el jueves únicamente fue la votación, se tiene que hacer un engrose del expediente y firmarse por los magistrados y posteriormente notificarnos”, expresó.



Por lo que esperan que entre el martes y jueves de la próxima semana serían notificados de dicha medida, una vez que esto suceda podrán leer el documento con el objetivo que pueda emitir una opinión de fondo.



Sin embargo, consideró como absurda dicha suspensión ya que los permisos que llegaron a tener el gremio vencieron, por lo que no tienen ninguno a la fecha vigente.



“Los sitios como son ocupaciones temporales de la vía pública y tiene una vigencia de un año, los sitios que ellos sacaron ya vencieron, caducaron, o sea no entendemos el motivo por el cual los magistrados les otorgaron la suspensión cuando ya no hay materia, no sabemos cuales haya sido las argumentaciones para otorgarles tal suspensión”, comentó.



Al ser cuestionado si fue argumentado mal el caso, respondió que el reglamento establece que el Ayuntamiento de Tijuana puede dejar sin efecto los permisos temporales de los sitios y agregó que el ocupar la calle no genera un derecho real de quien se favorece, ya que nadie puede hacerse dueño de la vía pública.



Por último, Martínez Delgado advirtió que de encontrar una irregularidad en la mencionada suspensión interpondrán una denuncia penal pero una vez que reciban y lean la resolución.



Por su parte, el regidor independiente Roberto Quijano Sosa consideró que dicha situación demuestra la improvisación y el descuido de muchas de las cosas que se hacen en la ciudad por parte de la administración municipal, siendo los únicos afectados la población.



“Era un logro importante, ser removidos por su actitud agresiva, habían invadido vías públicas que durante mucho tiempo se había permitido, creo que fue un acto valiente de la autoridad, fue un acto apropiado por parte de la autoridad, pero por lo que estamos viendo, mal ejecutado, técnicamente no se hizo lo propio”, manifestó.