Sindicatura y PGJE continúan la investigación vs Hirata

ENSENADA, Baja California(GH)

La Sindicatura Municipal del XXII Ayuntamiento de Ensenada sostiene un vínculo de colaboración con el Agente del Ministerio Público Investigador de Delitos del Fuero Común de la PGJE respecto a la denuncia interpuesta contra el ex presidente municipal Gilberto Hirata Chico y el ex tesorero Samuel Jaime Aguilar, aportando elementos para la actualización de la carpeta de investigación por el delito de peculado, abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.



Karina Castrejón Bañuelos, síndica procuradora, informó que en seguimiento de la denuncia presentada el pasado 10 de abril de presente y en estrecha colaboración con el Agente del Ministerio Público Investigador de Delitos del Fuero Común, “esta Sindicatura Municipal trabaja actualmente en obtener más datos de prueba con el objeto de analizar la probable participación de otros ex servidores públicos, en el delito cometido, en base a estos datos de prueba la Procuraduría analiza si se amplía la investigación en contra de estos implicados”, subrayó.



Recordó que la denuncia presentada por la Sindicatura Municipal fue por los delitos de peculado, abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, contra el ex alcalde Gilberto Antonio Hirata Chico y del ex tesorero municipal Samuel Jaime Aguilar.



Para tal efecto, estuvo acompañada por representantes del sector empresarial de la localidad, quienes con anterioridad a la presentación de la denuncia se reunieron en privado con la síndica en las instalaciones de la dependencia a fin de conocer, analizar y aportar al contenido y anexos de la misma, estableciendo un acuerdo de colaboración en el tema.