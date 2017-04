Padecen abuso 30% de niños maltratados que llegan al HGT

TIJUANA, Baja California(GH)

El 30% de los menores atendidos en el Hospital General de Tijuana por maltrato infantil presentan huellas de abuso sexual, lo que amerita una pronta intervención de las autoridades, indicó Óscar Armenta Llanes, jefe de Pediatría del nosocomio.



En 2016, detalló que el hospital registró la atención de once niños con lesiones por maltrato infantil, en lo que va del presente año solo se tenía registrado uno que incluía las características de haber sufrido una agresión sexual.



“Los casos de niños maltratados van en aumento, y no solo estamos hablando de Tijuana, es algo que ocurre de manera simultánea en gran parte del País”, expresó.



Indicó que a comparación de los casos por maltrato y omisión de cuidados que atiende la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), son pocos los niños que llegan a recibir atención médica al hospital.



La mayoría de los niños que son ingresados, presentan lesiones graves que ponen en riesgo su vida, por lo que son turnados de inmediato para que se siga una investigación al respecto.



El maltrato físico representa el 50% de los casos atendidos, mientras que el 30% lo ocupa el abuso sexual, el resto son casos donde es evidente la omisión de cuidados por el grado de descuido y desnutrición que llegan a presentar los menores.



Nuevo caso

La tarde de este jueves ingresó al área de Urgencias Pediátricas un menor de 2 años, con secuelas físicas de una lesión craneoencefálica no atendida, por lo que requirió ser intervenido quirúrgicamente.