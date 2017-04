Niño falleció en escuela a causa de pancreatitis hemorrágica

TIJUANA, Baja California(GH)

Antonio García Callejas falleció a causa de una pancreatitis hemorrágica, según revelaron los resultados de la necropsia, informó la Subprocuraduría de Justicia en Zona Tijuana.



El estudiante de 14 años de la Secundaria General Número 28, localizada en la colonia Francisco Villa, falleció después de caer inconsciente mientras jugaba futbol en la clase de educación física.



Pese a que las primeras versiones indicaron que el menor murió por un infarto, en la necropsia se descubrió que sufrió una pancreatitis hemorrágica.



La pancreatitis se presenta cuando las enzimas pancreáticas, las cuales se encargan de digerir la comida, se activan en el páncreas en lugar de hacerlo en el intestino delgado.



El subprocurador de Justicia en Zona Tijuana, Jorge Álvarez, explicó que, según las primeras investigaciones, el menor no contaba con antecedentes relacionados a problemas de salud.



“Vamos a ver si el joven traía una problemática de salud, si tenía antecedentes, dolores, puede ser algo que no se había diagnosticado a tiempo y fue lo que generó esta problemática”.



Añadió que, en muertes por pancreatitis, es común que se presenten síntomas como dolor abdominal severo.



“Tenemos que es una muerte natural, no vemos ahorita en lo más mínimo alguna responsabilidad o alguna omisión de alguna persona en lo más mínimo, pero hay que indagar si el niño ya tenía algún padecimiento”.



Muerte súbita puede prevenirse



En promedio el 60% de los casos de muerte súbita pueden ser prevenibles si se atienden los primeros signos de alarma de manera inmediata, informó Francisco Gutiérrez Manjarrez, jefe de Medicina Interna del Hospital General de Tijuana.



Señaló que estos casos no suelen presentarse en menores de edad sin antecedentes dentro del núcleo familiar del afectado, lo que puede tomarse también como una invitación a tomar precauciones.



“No es común. Es muy raro que suceda en menores de edad, pero cuando se presenta tiene raíz en males congénitos que ya habían manifestado síntomas, mismos que no fueron atendidos”, manifestó.



La falta de aire, desmayos recurrentes, que el menor se agite con la mínima práctica de actividad física así como que sus dedos y labios se tornen en una tonalidad morada, detalló que son las señales que deben considerar los padres de familia.



Indicó que los problemas cardiacos también tienen su causa en padecimientos congénitos, por lo que es importante que desde el nacimiento del menor se le realicen todos los exámenes médicos de rutina para garantizar su calidad de vida.



La valoración médica oportuna puede reducir los factores de riesgo para que ocurra un infarto fulminante o muerte súbita, sin importar a qué grupo de edad pertenece el paciente, apuntó.



‘Padres deben informar de salud de sus hijos’



Los padres de familia deben dar a las autoridades escolares el reporte completo del estado de salud de su hijo para que los maestros adecuen sus clases.



Lo anterior, viene al caso luego de que un menor de 14 años falleciera en su clase de educación física de la Secundaria General Número 28, Dominga Márquez y Márquez.



“Los padres y, también los jóvenes, deben informar sobre si cuentan con una cartilla de vacunación, si sus revisiones médicas son permanentes o si padecen enfermedades”, expresó Celia Puentes Puentes, profesora de Educación Física en la Preparatoria Lázaro Cárdenas.



Y sobre la impartición de esta materia, Puentes Puentes exhortó a los docentes a no tratar a los alumnos como unos deportistas profesionales.



“Las actividades de la clase no deben tener la intensidad como para dañarle un órgano o causarle un problema físico en la salud de un alumno. Las clases deben ser completamente planeadas y personalizadas”, dijo.



Y agregó que “el maestro está consciente del permiso para tomar agua y del tiempo de descanso”.



Cabe señalar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla 50 minutos de educación física dentro del plan de estudio, “en las que el docente debe estar al pendiente y observar cada uno de los cambios físicos que el alumno manifieste, pero difícilmente nos podemos dar cuenta de lo que pasa internamente en sus órganos”, dijo la docente.



Por ello, insistió que ante cualquier cambio de salud los padres y los alumnos deben informarlo a las autoridades del plantel escolar.