Habrá concierto a favor de los haitianos

TIJUANA, Baja California(GH)

El Instituto de Cultura de Baja California (Icbc) invita a la comunidad al “Concierto para Haití” del cantante de reggae Pablo Molina, ex vocalista de Todos Tus Muertos.





Con dicho concierto los asistentes y el ICBC podrán ayudar a la comunidad haitiana para que tenga por lo menos una canasta básica de alimentos.





Guillermo García, coordinador de eventos del Icbc, comentó que esta presentación es organizada tomando en cuenta el contexto actual migratorio que viven los haitianos en Tijuana.





“Hay tijuanenses nacidos o llegados a esta ciudad a los que no les parece que los haitianos vengan aquí. Dicen que no quieren a más gente en Tijuana”, lamentó el funcionario del Icbc.





Por ello, junto con César Hank Inzunza, Guillermo García vio una manera atractiva para acercar a las familias de Tijuana con las de Haití y viceversa a través del concierto de Pablo Molina.



“Este artista se distingue por estar en pro de las causas sociales”, resaltó García.



Así el Icbc reitera la invitación para que las familias asistan al concierto el sábado 01 de abril, mismo que dará inicio a las 17 horas y que será gratuito con boletos, los cuales se pueden adquirir en las oficinas del instituto.



Se sugiere donar víveres no perecederos, los cuales serán llevados a diferentes comunidades de haitianas.