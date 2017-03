Transporte a punto del colapso: Utime

ENSENADA, Baja California(GH)

Más de 60 unidades de transporte en los talleres y gran parte de las rutas afectadas, es la situación que atraviesa el transporte público luego de que se negara el incremento a la tarifa, señaló el Presidente de la Unión de Transportistas Independientes del Municipio de Ensenada, Armando Gutiérrez Guerra.



“Nos hemos estado reuniendo los directivos de las empresas de transporte porque la situación va pésimamente, el transporte está a punto de colapsar , no podemos permitir que avance más el porcentaje de unidades paradas en perjuicio del usuario, tenemos que tomar una decisión porque no vemos intención de la autoridad”, expresó.



Debido a las dificultades económicas que enfrentan las empresas para sostener la nómina de choferes y reparar las unidades que resultan dañadas por las condiciones en que se encuentran las calles, el líder de los transportistas estimó que actualmente hay alrededor de 70 unidades en los talleres mecánicos.



En ese sentido, afirmó que han batallado bastante en cubrir las más de 50 rutas que hay en el Municipio, lo que ha generado que en algunas zonas los usuarios deban esperar más tiempo.



Gutiérrez Guerra no quiso adelantar si los transportistas van a realizar algún paro pero aseguró que la próxima semana tomarán una decisión firme para que la autoridad tome conciencia de la situación que atraviesan las empresas.



“No queremos externar una opinión porque será una decisión muy delicada lo que vayamos a hacer, estamos armando el asunto por desesperación y necesidad”, concluyó.