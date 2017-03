Sindicato de Salud del Estado llama a paro laboral

ENSENADA, Baja California(GH)

Tras no tener respuesta de parte del Gobierno del Estado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa) llamará a paro laboral en todos los centros de salud del Estado.



De acuerdo con Samuel Mojica Fabián, Secretario General de la Sección 64 del Stnsa, en la primera mesa de trabajo en la que se reunirían con los Secretarios de Gobierno, Salud y Finanzas, en Mexicali, sólo acudió el subsecretario de la última dependencia.



El líder sindical comentó que la presencia de Miguel Ángel López Arroyo, Subsecretario de Planeación y Finanzas no fue de manera resolutiva, pues el único que puede dar solución es el Secretario Antonio Valladolid Rodríguez.



“Esto nos reafirma que tenemos que estar en Asambleas Totales y Permanentes en tanto no haya mesas de trabajo que sean de forma resolutiva y que busquen que el Estado entregue los recursos necesarios al Isesalud”, reiteró.



Mojica Fabián señaló que en esta ocasión el Secretario de Salud, Guillermo Trejo Dozal, también mostró sorpresa al notar que las autoridades no muestran apertura para el diálogo.



“El Secretario de Salud reconoce el faltante; sin embargo, ya sabemos que Finanzas del Estado tiene que poner el recurso para el Sector Salud”, señaló.



En tanto, comentó que los sindicatos de Mexicali y Tijuana están sumados, por lo que anunciarán un paro de labores a nivel estatal.



“Es decepcionante la postura de Gobierno del Estado de no reconocer lo que les corresponde en entrega de recursos, necesarios para la atención de los ciudadanos y la falta de preocupación en el tema de salud”, finalizó.