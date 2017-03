Detienen siete unidades de Uber

ENSENADA, Baja California(GH)

La Unidad Municipal de Transporte (UMT) realizó un operativo para detener unidades que no cuentan con un permiso o concesión por parte del gobierno municipal, dando como resultado la detención de siete unidades de Uber la tarde del martes.



El Secretario General del 22 Ayuntamiento, Iván Alonso Barbosa Ochoa, informó que este tipo de operativo se realizarán de manera constante y aclaró que no se trata de ir en contra de la empresa Uber, pero si de aplicar la ley a quienes estén incumpliendo con el Reglamento Municipal de Transporte.



El primer operativo se llevó a cabo la tarde del martes y la detención de las unidades ocurrió en la calle Macheros con el apoyo de Tránsito Municipal para remolcar los automóviles.



“El tema no es ir en contra de ninguna empresa, pero se tiene que reglamentar el asunto porque este tipo de servicio está creciendo de manera desproporcionada, en noviembre del año pasado había alrededor de 40 unidades y ahorita se presume que hay más de 400, eso nos lleva a tomar cartas en el asunto porque no lo contempla el reglamento municipal”, explicó.



Barbosa Ochoa dijo que es comprensible que gran parte de la ciudadanía este a favor de este tipo de servicio, sin embargo, en otros municipios ya ha habido casos de delincuencia relacionados con el transporte de aplicación.



“En otros lugares ya han ocurridos asaltos o casos de abuso sexual porque no existe un registro de los choferes o propietarios de los vehículos, hay que pensar que también existen riesgos”, opinó.



Por su parte, un grupo de choferes se reunieron afuera de las oficinas de Uber en la calle Tercera y Rayon y señalaron que hasta el momento el gobierno ha detenido más de 20 unidades en los últimos días.



“Estuvieron pidiendo el servicio por medio de la aplicación y cuando llegaban los choferes ya estaba la Unidad Municipal de Transporte deteniendo los vehículos, estamos viendo con un abogado cómo vamos a proceder y si vamos a tramitar un amparo colectivo para poder laborar más libres”, comentó un chofer.



El chofer reconoció que actualmente hay alrededor de 600 vehículos de Uber en el Municipio y puntualizó que seguirán prestando el servicio en Ensenada y no planean realizar ninguna marcha o movimiento para no caer en provocaciones.



“No lo podemos llamar acción legal, es una cacería, necesitamos unirnos, porque esto está afectando al usuario y a los conductores”, declaró.