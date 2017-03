Demandan resultados en servicios, y no acusaciones

TIJUANA, Baja California(GH)

Las acusaciones del XXII Ayuntamiento de Tijuana sobre el mal manejo de recursos financieros en el gobierno de Jorge Astiazarán Orcí son un pretexto para justificar la falta de servicios públicos de la actual administración.



Lo anterior es considerado por los regidores de oposición del Partido Encuentro Social e Independiente, así como por el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tijuana.



Asimismo cuestionaron el pago de dichos desplegados, ya que al no haber recursos en la administración municipal se gastaron miles de pesos en ese tipo de aclaraciones.



“Ellos se siguen disculpando y echando la culpa a otros, Tijuana está hundida en baches, basura, inseguridad, a oscuras, y con una anarquía total en el tema de transporte público”, manifestó la regidora Mónica Vega.



Agregó que se debe dejar esa “guerra” de declaraciones entre el saliente y entrante gobierno para dar entrada a las acciones concretas si hubo un desfalco de dinero.



El regidor Roberto Quijano espera que quien está acusando de los desvíos de recursos tenga toda la evidencia necesaria, porque de lo contrario se estaría hablando de un grave caso de difamación.



Añadió que los regidores de oposición han recibido poca o nula información sobre las finanzas de la administración por lo que resultan confusas las declaraciones.



El presidente del PRI en Tijuana, Jorge Tsutsumi, consideró que el desplegado es una mentira como lo hicieron al señalar que no había recursos municipales.



“Lo único que ha buscado este gobierno son excusas para no hacer las cosas, es una salida falsa la que están tomando de culpar a pasadas administración de la ineficiencia que hoy día tienen”, dijo.



Reveló que realizarán una solicitud en transparencia para que quede en claro que no es así la información.



Pidió que se ponga a trabajar y resolver los problemas de la recolección de basura, de bacheo y de inseguridad.



Investigación alcanza a otros 10 ex funcionarios



Un total de 10 ex funcionarios municipales están siendo investigados por la Sindicatura Procuradora por irregularidades en la entrega-recepción y por malos manejos en la administración de Jorge Astiazarán Orcí.



Lo anterior fue declarado por el secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz, quien aseguró que la pasada administración les dejó un Municipio en ruinas.



Esto se añade a las denuncias penales presentadas por presuntos delitos de peculado y abuso de confianza el ex tesorero Manuel Noriega Moreno; el ex recaudador Guillermo Llórenz y el ex jefe de informática Jati Rodríguez.



Agregó que Astiazarán Orcí dejó deudas por arriba de los 800 millones de pesos a diversos proveedores entre ellos talleres mecánicos, constructoras, equipamiento de material y papelería.



Mientras que para gasto corriente solamente había 24 millones de pesos, y 187 millones comprometidos de fondos federales, que no se podían usar para el pago de la nómina, razón de la falta de servicios públicos en la ciudad.



Un ‘monstruo’ de ex Alcaldía



Un “monstruo” de administración dejo el ex presidente municipal Jorge Astiazarán al actual edil Juan Manuel Gastélum Buenrostro, declaró el empresario Carlos Bustamante Anchondo.



“A nadie le han dejado una administración tan difícil como al actual Alcalde, lo digo con toda sinceridad”, dijo.



Agregó que en todas las áreas el doctor dejó graves problemas, especialmente en el tema de la inseguridad.