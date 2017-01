Fracasa el intento de diálogo

MEXICALI, Baja California(GH)

A pesar de los múltiples intentos de sostener un diálogo entre manifestantes y el gobernador del Estado, Francisco Vega de la Madrid, no se logró ningún acuerdo.



La tarde del pasado viernes, el Mandatario estatal anunció que buscaría el acercamiento con los ciudadanos que mantienen los plantones desde hace casi 15 días en el Poder Ejecutivo, con la intención de que los accesos fueran liberados.



A temprana horas de ayer sábado, Vega de Lamadrid y parte de su gabinete ingresaron a las instalaciones el Ejecutivo por una puerta lateral, sin anunciarlo.



Minutos después el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, tuvo el primer acercamiento con los manifestantes, informándoles que la propuesta era que una comitiva ingresara a dialogar con el Gobernador sí los accesos del edificio fueran liberados.



Los ciudadanos argumentaban que había un acuerdo previo donde establecieron reunirse con Vega de Lamadrid el lunes 30 a las 14:00 horas, por lo que rechazaron la propuesta.



Fue en la Sala de Gobernadores, donde el Mandatario ofreció una rueda de prensa, para dar a conocer su postura y reiterar su petición: Liberar el edificio del Poder Ejecutivo para realizar la mesa de diálogo.



“Cumpliendo con el compromiso que hice público ayer, en estar más que dispuesto en atender las demandas del grupo que ha estado presente y obstaculizando los accesos del Gobierno.



“Mi propósito es que de una manera tranquila y ordenada, entremos en un entendimiento y un acuerdo, primero para que se liberen los accesos de los edificios públicos que tienen que estar funcionando a favor de los ciudadanos”, declaró en su momento.



En cuanto a que los manifestantes solicitaban que se cumpliera el acuerdo de reunirse con ellos el próximo lunes, dijo que no había tal pacto, además de que por cuestiones de agenda viajaría a la Ciudad de México.



“Fui muy claro que el día lunes tengo una cita muy importante en la Secretaría de Hacienda, donde vamos a tratar el incremento de la gasolina, una cita donde espero terminar la gestoría al cierre presupuestal del ejercicio 2016”.



“Y una cita a su vez también donde vamos a iniciar el diálogo para acordar el ejercicio del 2017”, señaló Vega de Lamadrid.



Después hizo lectura a cada uno de los puntos del pliego petitorio que fue realizado por los representantes de cada uno de los campamentos, para aclarar punto por punto.



Asimismo diversos ciudadanos lograron ingresar a la sala, quienes no dudaron en hacerle saber sus inquietudes.



Sin llegar a ningún acuerdo, el Mandatario salió del recinto señalando que permanecería en el edificio del Ejecutivo en espera de una respuesta por parte de los protestantes.



Minutos después líderes de los movimientos ingresaron a la sala para buscar llegar a un acuerdo con las autoridades estatales que permanecieron en el lugar, como el secretario general, Francisco Rueda Gómez.



Al finalizar, el acuerdo tendrían una asamblea entre los distintos campamentos para consensuar y negociar las propuestas del Ejecutivo.



Posteriormente el Gobernador se retiró de las oficinas y cuando salía del edificio se registró la agresión de los manifestantes.