Mantienen quejas contra choferes por tarifa

ROSARITO, Baja California(GH)

Las quejas en contra de los aumentos a las tarifas en el transporte público de Rosarito continúan, pues unilateralmente y sin mediar autorización alguna por parte del Cabildo, los choferes han incrementado ya el costo del servicio.



Juan, un trabajador de la construcción mencionó que los choferes lo obligan a pagar tres pesos más de la tarifa normal, en la ruta que va de la colonia Plan Libertador a la Mazatlán, y aunque se ha quejado de nada sirve pues los choferes se ponen “bien pesados”, si no les paga lo que piden.



La historia de este usuario se multiplica en las diferentes rutas que hay en el Municipio.



Mientras que la alcaldesa Mirna Rincón ha dicho que todavía no hay ningún incremento autorizado, aunque adelantó que ello “ya se analiza”.



No dio fecha para la autorización de incremento a las tarifas del transporte, pero dijo estar preocupada tanto por ellos como por la ciudadanía y el tema se tratará con mucha sensibilidad en todos los aspectos.



Sin embargo, no definió de qué forma se mejorará el servicio y cuáles serían los apoyos para ayudar a los estudiantes y personas de la tercera edad, que en este Municipio deben pagar su tarifa completa y reciben mal servicio con unidades viejas y poco seguras.