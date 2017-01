'Sin oídos' para atender alza irregular

TIJUANA, Baja California(GH)

Las tres líneas telefónicas que el Ayuntamiento proporcionó para que la ciudadanía denuncie el alza no autorizada en la tarifa del transporte público, no funcionan.



Los tres números han sido difundidos a través de las redes sociales del mismo presidente municipal, Juan Manuel Gastélum, a través de imágenes donde se hace la invitación a proporcionar datos como número de unidad y ruta que incide en el alza no autorizada.



Los mismos ciudadanos han manifestado no ser atendidos en ninguno de los tres números a los cuales marcan para reportar las incidencias, sobre el cobro excesivo que realizan algunos chóferes.



En un ejercicio realizado al marcar a los teléfonos son 608 8400, 608 8410 y 608 8415, el primero de estos número se corta antes de ingresar la llamada y los dos restantes timbran por varios minutos sin ser atendidos.



En la red



Antonio Vargas

Mi inconformidad es que sin la autorización de la autoridad cobren sin saber si es lo conveniente cobrar, sin un estudio a fondo.



Fabián Cuamea

Los que buscan sacar más dinero te suben la tarifa y aprovechan que tienes prisa y te apuran para que no la pienses y se claven 2 pesos por estudiantes más.



Mirna Sánchez

Los de la ruta Cañón México-Juárez cobraban 12 pesos y ahora cobran 15, dicen que a ellos se los autorizó el checador.



Carlos M. Ruiz

Hace dos semanas me subí a una calafia, pagué con 20 pesos y el chófer me regresó 7. Le dije que por qué lo hizo, me respondió “es lo que dijeron que cobráramos”.