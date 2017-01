Hallan abrigo en centros de oración

TIJUANA, Baja California(GH)

La Roca, centro cristiano ubicado en las faldas del Cerro Colorado, fue el primero en abrir sus puertas para dar asilo a los haitianos, coordinado por el pastor Salvador Zepeda y sus esposa, actualmente atienden a 80 personas en condición migrante.



Actualmente cerca de 15 templos cristianos se han sumado, formando una red de apoyo entre ellos, y han convertido sus centros de oración en un hogar temporal para los haitianos que buscan obtener el asilo humanitario en Estados Unidos.



A los pocos meses de suscitarse la contingencia migratoria, un grupo de nueve ciudadanas conformó el Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria, enfocado en llevar un directorio actualizado de cada sitio que brinda apoyo y concentrar las necesidades que tienen para realizar las gestiones correspondientes.



“Al no estar conformados como asociación civil, es más complicado que reciban un apoyo. Estos centros se mantienen a través de la ayuda que les brinda su congregación o la misma ciudadanía que los rodea”, declaró Silvia Rivera, integrante del Comité.



En Tijuana existen alrededor de 35 albergues, entre los que se cuentan la veintena de emergentes que son coordinados por asociaciones civiles y religiosas que por buena voluntad han decidido atender la problemática.



En diciembre abrió sus puertas a los haitianos, el templo Vida Eterna que es coordinado por el pastor Leopoldo Pérez, que a un mes de ofrecerse como refugio cuenta con 105 migrantes de origen haitiano, entre hombres, mujeres y niños.



Falta de dinero



Los gastos en la Casa del Migrante se triplicaron con la llegada de los migrantes haitianos, afirmó el padre Patrick Murphy, por lo que exigen a las autoridades atender la situación de inmediato.



Durante 2016 se les otorgó un apoyo mensual de 18 mil pesos a las asociaciones civiles que trabajan con migrantes, a través del Fondo Frontera que el Gobierno Federal destina al flujo de connacionales deportados.



En mayo del año pasado arribaron a la ciudad miles de extranjeros, en su mayoría de origen haitiano y africano, este flujo migratorio ha mantenido los albergues saturados y trabajando a marchas forzadas para garantizar la ayuda humanitaria a los migrantes.



El activista declaró que hasta el momento no se han destinado recursos extraordinarios para atender el flujo de migrantes extranjeros, el cual prevén no se detenga en este 2017.



“En diciembre se bajó un recurso federal, a través de Indesol, lo cual fue una sorpresa para todos. Fue un apoyo extraordinario, pero con el reto de que fuera suficiente para el mes de diciembre.

Después de eso ya no hay más”, detalló.



Ante el incremento en los impuestos que se han aplicado desde el primer día de este año, incluyendo el alza a los combustibles, Murphy hace un llamado a las autoridades para que gestionen mayores recursos o atiendan directamente la problemática.