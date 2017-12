Vive Tijuana un día sin homicidios

TIJUANA, Baja California(GH)

De manera intempestiva, autoridades de los tres niveles de Gobierno convocaron a una rueda de prensa la medianoche de ayer para anunciar que una vez transcurrido el último segundo de las 23:59 horas, con reloj en mano, podían anunciar que no se registró ningún homicidio durante las 24 horas del miércoles.



Con el rostro visiblemente estremecido por la emoción, el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor, declaró que sin lugar a dudas Tijuana ha comenzado a vivir una nueva etapa histórica.



Tras echarle una mirada de orgullo a la procuradora de Justicia, Perla del Socorro Ibarra, quien estaba a su lado y a quien le mantenía sostenida su mano, agregó que este gran logro no lo pudieron realizar solos, sino gracias a la colaboración de todas las dependencias involucradas con el tema de seguridad en el Estado.



En su mensaje, el funcionario municipal exhortó a la ciudadanía a confiar en las autoridades, porque existe la certeza que la cifra de mil 700 muertos durante 2017 ya no incrementará en lo que resta del año.



Otro de los presentes en la rueda de prensa era quien fue el secretario de Gobierno municipal, Raúl Felipe Luévano, ahora como representante de los organismos de la sociedad civil de Tijuana.



El ahora presidente de la Fundación Los Desheredados manifestó que de repetirse días como el miércoles 27 de noviembre en lo que resta del año no queda distante la idea de promover a Sotomayor Amezcua como candidato a recibir el Premio Nobel de la Paz.



"En un futuro no cabrá duda que nuestro Secretario de Seguridad habrá marcado un precedente histórico para nuestra querida ciudad al traer tanta paz y más paz a las calles tijuanenses", expresó.



"Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día, en nadie debes confiar".