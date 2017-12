Abogado se desliga de Partido Peninsular

TIJUANA, Baja California(GH)

El abogado Jorge Alberto Acosta Márquez aclaró que no pertenece ni perteneció a las filas del Partido Peninsular de las Californias.



La declaración fue realizada mediante un carta recibida en esta Casa Editorial luego de que PERIÓDICO FRONTERA publicara una foto de Acosta Márquez acompañando a Felipe Ledezma, quien es el dirigente del partido.



La fotografía fue utilizada en la nota de portada que salió en la edición de ayer con el titular “Se va partido Peninsular y deja deuda de 5 mdp”; la nota sale publicada en la página 2.



“En efecto y por invitación del Sr. Felipe Ledezma, participé en varias ocasiones como asesor jurídico, para la creación de dicha institución, situación que en todo momento realicé de manera gratuita”, dice en la misiva el abogado Jorge Alberto Acosta Márquez.



Agregó que una vez que el instituto político reunió todos los requisitos establecidos en la ley, Alberto Acosta Márquez dejó de participar en torno a ese movimiento, y que en ningún momento formó parte en su estructura o de administración de cualquier tipo de recurso público.



“Desde el año 2015, no he participado ni tenido injerencia alguna en ningún partido político y que única y exclusivamente me dedico a ofrecer mis servicios de abogado postulante, así como de catedrático de algunas universidades particulares de nuestra ciudad, por lo que juzgo bastante importante mantener mi nombre fuera de cualquier tipo de controversia”, continuó la misiva.